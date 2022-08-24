«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал открытый Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. В Беларусь пожаловали и российские спортсмены, всего в заявочных протоколах 78 пар. Параллельно с Кубком проходит и первенство Беларуси для молодежи, юниоров и юношей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О программе турнира и особенностях спортивных лошадей расскажет Юлия Силипицкая.

Две звезды в троеборье – внушительный уровень. В паре всадник-лошадь один обязательно должен быть со стажем. Спортивным.

13-летний Этвих, у него солидный возраст для троеборской лошади, поддался чарам молодого наездника – 15-летнего Максима Шкарубо, воспитанника Михаила Рыбака и экс-главного тренера Натальи Юрановой. Конь безупречно выполнил все установки своего наездника, однако специалисты сразу определили: доминант пока Этвих.

Пара Валерия Сушинская – Перезвон создавала видимость единого целого. Грация, утонченность и воля к победе.

Валерия Сушинская, участница турнира:

Хочется быть лучше всех. Я тут почти целый день: с 8 утра и до вечера. Чистить, гладить, разговаривать с ними, гулять после работы, много шагать. Проводить с ними время – тогда налаживается контакт.

Наталья Юранова, судья соревнований:

Всегда Кубок Доватора у нас традиционный, он собирает абсолютно всех, кто у нас занимается троеборьем. И сейчас количество участников максимальное, достаточно большое для нашей небольшой страны. Опять-таки, интересно, что здесь молодежь выступает со старшими, и любой может победить: мужчина, девушка, женщина. Все в одних условиях, это очень интересно.

Кубок Доватора в 2022 году особенный. В момент затишья стартов белорусский турнир стал подиумом и для российских спортсменов. Всего в заявочных протоколах четырех программ значатся 78 пар из Беларуси и России. Две звезды приравнивают к юниорскому чемпионату Европы.

Владимир Краевский, главный судья соревнований:

Чтобы поддержать наших спортсменов, проверить их уровень международный, мы сделали для них достаточно серьезный двухзвездочный старт. В этом году особенно актуален этот турнир, потому что Год исторической памяти. И чтобы нам влиться в это, поддержать направление нашего государства, мы проводим такой турнир.