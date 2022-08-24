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«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора

24 августа 2022 14:53
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Новости Беларуси. В Ратомке стартовал открытый Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. В Беларусь пожаловали и российские спортсмены, всего в заявочных протоколах 78 пар. Параллельно с Кубком проходит и первенство Беларуси для молодежи, юниоров и юношей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

О программе турнира и особенностях спортивных лошадей расскажет Юлия Силипицкая.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-1

Две звезды в троеборье – внушительный уровень. В паре всадник-лошадь один обязательно должен быть со стажем. Спортивным.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-4

13-летний Этвих, у него солидный возраст для троеборской лошади, поддался чарам молодого наездника – 15-летнего Максима Шкарубо, воспитанника Михаила Рыбака и экс-главного тренера Натальи Юрановой. Конь безупречно выполнил все установки своего наездника, однако специалисты сразу определили: доминант пока Этвих.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-7

Пара Валерия Сушинская – Перезвон создавала видимость единого целого. Грация, утонченность и воля к победе.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-10

Валерия Сушинская, участница турнира:  
Хочется быть лучше всех. Я тут почти целый день: с 8 утра и до вечера. Чистить, гладить, разговаривать с ними, гулять после работы, много шагать. Проводить с ними время – тогда налаживается контакт.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-13

Наталья Юранова, судья соревнований:  
Всегда Кубок Доватора у нас традиционный, он собирает абсолютно всех, кто у нас занимается троеборьем. И сейчас количество участников максимальное, достаточно большое для нашей небольшой страны. Опять-таки, интересно, что здесь молодежь выступает со старшими, и любой может победить: мужчина, девушка, женщина. Все в одних условиях, это очень интересно.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-16

Кубок Доватора в 2022 году особенный. В момент затишья стартов белорусский турнир стал подиумом и для российских спортсменов. Всего в заявочных протоколах четырех программ значатся 78 пар из Беларуси и России. Две звезды приравнивают к юниорскому чемпионату Европы.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-19

Владимир Краевский, главный судья соревнований:  
Чтобы поддержать наших спортсменов, проверить их уровень международный, мы сделали для них достаточно серьезный двухзвездочный старт. В этом году особенно актуален этот турнир, потому что Год исторической памяти. И чтобы нам влиться в это, поддержать направление нашего государства, мы проводим такой турнир.  

«Хочется быть лучше всех». В Ратомке стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью памяти Доватора-22

Лошади, как и спортсмены, имеют свой характер и темперамент, они подвержены смене настроения. Кстати, им не чужды переедания и, как следствие, диеты. У них есть чувство привязанности и самопожертвования. Но когда дело касается спортивных баталий и на кону пьедестал, эмоции уходят на второй план. Спортивные дуэты покоряют судей и публику. В отечественной конюшне достаточно лошадей европейского стандарта.  

# Конный спорт # Юлия Силипицкая # Валерия Сушинская # Наталья Юранова # Владимир Краевский # Максим Шкарубо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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