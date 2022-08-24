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Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ

24 августа 2022 15:33
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает готовиться к предстоящему сезону в КХЛ. 24 августа «зубры» провели очередной спарринг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз играли против «Адмирала» из Владивостока. Обе дружины с самого старта начали показывать яркий и неуступчивый хоккей. На 12-й минуте хозяева открыли счет в матче. Отличился Михаил Шалагин. Эта шайба стала единственной в первом периоде.

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ-1

Вторая 20-минутка стартовала также результативностью «зубров». Дмитрий Соколов удвоил преимущество. Однако соперники отправили в ворота минчан две шайбы и сравняли счет в матче. В третьем периоде победная шайба на счету Райана Спунера. «Зубры» одержали победу в основное время – 3:2.

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ-4

Впереди у коллективов еще одна дуэль. Следующий раз дружины сыграют между собой в воскресенье, 28 августа. Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги для «Динамо» стартует 3 сентября. На своем льду минчане сыграют против казахстанского «Барыса».

# Хоккей # Фотофакт

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