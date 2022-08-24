Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Адмирала» в товарищеском матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает готовиться к предстоящему сезону в КХЛ. 24 августа «зубры» провели очередной спарринг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз играли против «Адмирала» из Владивостока. Обе дружины с самого старта начали показывать яркий и неуступчивый хоккей. На 12-й минуте хозяева открыли счет в матче. Отличился Михаил Шалагин. Эта шайба стала единственной в первом периоде.

Вторая 20-минутка стартовала также результативностью «зубров». Дмитрий Соколов удвоил преимущество. Однако соперники отправили в ворота минчан две шайбы и сравняли счет в матче. В третьем периоде победная шайба на счету Райана Спунера. «Зубры» одержали победу в основное время – 3:2.