Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

28 марта 2020 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-1



В полуфинальном поединке дружине главы государства противостояла сборная Гродненской области, которая на предварительном этапе заняла 4-е место.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-3

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-5

При оглушительной поддержке трибун на арене «Лебяжий парк» сильнее оказалась команда Президента со счётом 12:3.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Николай Лукашенко.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-8

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-10

Лучшими игроками встречи признаны Дмитрий Юдин и Виктор Мойсеенко. По традиции, после подобных матчей Александр Лукашенко дарит болельщикам мягкие игрушки.   

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-13

Алексей Крутиков, нападающий команды Президента Беларуси:
Президент показывает пример: он приходит, играет. Значит, все нормально. Уровень растет, потому что все больше бывших хоккеистов добавляется. Если на первых турнирах, в основном, были любители, несколько профессиональных игроков, то сейчас все бывшие хоккеисты – во всех командах, всех областях. Поэтому тяжело играть.

Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею-16

Второй финалист Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд определится в ближайшие полчаса по итогам матча в Барановичах между командами Брестской и Минской областей. 

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Алексей Крутиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»
28 марта 2020 13:17

Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»

Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом
28 марта 2020 13:11

Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом

Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею
28 марта 2020 11:39

Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею