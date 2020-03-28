Николай Лукашенко забросил две шайбы. Команда Президента обыграла сборную Гродненской области на XIII любительском турнире по хоккею

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В полуфинальном поединке дружине главы государства противостояла сборная Гродненской области, которая на предварительном этапе заняла 4-е место.
При оглушительной поддержке трибун на арене «Лебяжий парк» сильнее оказалась команда Президента со счётом 12:3.
Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Николай Лукашенко.
Лучшими игроками встречи признаны Дмитрий Юдин и Виктор Мойсеенко. По традиции, после подобных матчей Александр Лукашенко дарит болельщикам мягкие игрушки.
Алексей Крутиков, нападающий команды Президента Беларуси:
Президент показывает пример: он приходит, играет. Значит, все нормально. Уровень растет, потому что все больше бывших хоккеистов добавляется. Если на первых турнирах, в основном, были любители, несколько профессиональных игроков, то сейчас все бывшие хоккеисты – во всех командах, всех областях. Поэтому тяжело играть.
Второй финалист Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд определится в ближайшие полчаса по итогам матча в Барановичах между командами Брестской и Минской областей.