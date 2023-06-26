Ковальчук о II Играх стран СНГ: более 2 тысяч спортсменов прошли через аккредитационную систему

Новости Беларуси. Для начала II Игр стран СНГ практически все готово – убедиться в этом смогли представители иностранных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их пресс-тур по Беларуси начался на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Он будет принимать соревнования по легкой атлетике.

Но осмотром только главной площадки дело не обошлось. Журналисты посетили тир и скалодром и даже получили возможность проверить собственные силы. Далее у участников пресс-тура насыщенная программа.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

У нас идет заключительный этап подготовки. У нас наведение порядка, лоска на объектах. Брендирование уже с 4 июля, за месяц, мы вступаем в активную фазу. На сегодня более 2 тысяч спортсменов уже официально прошли через аккредитационную систему. У нас формат проведения мероприятий открытый, и сегодня мы ведем переговоры, потому что мы рассчитывали на одно количество и спортсменов, и представителей, сначала, может быть, больше.

Просим всех в нашу страну, чтобы поучаствовать, посмотреть, насладиться культурой, обычаями, традициями, природой нашей страны и, самое главное, нашим радушием и гостеприимством.