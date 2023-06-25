Спортивные лагеря в Беларуси: узнали о распорядке дня и впечатлениях детей

Новости Беларуси. Лето нас решило побаловать жаркими днями, у детей каникулы. Однако те, кто твердо решил связать свою судьбу со спортом и поставил амбиционные планы, работает в поте лица, несмотря ни на что. В спортивных лагерях все по расписанию. Две тренировки в день, обед и отдых, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Артем Шукалович отправился в кузницы юных чемпионов. Лето – отличное время, чтобы отдохнуть и перевести дух. Но проводить его нужно и можно с пользой. Согласны с этим и ребята, занимающиеся в различных СДЮШОРах. Свои тренировки они продолжают в летних спортивно-оздоровительных лагерях.

Ведем мяч, доводим до носика, разворачиваемся и смотрим друг на друга. Открыл свои двери для детей и подростков клуб по хоккею на траве «Минск». Несколько возрастных групп, все занимаются отдельно и решают свои задачи. Но даже у самых маленьких тренировки как у взрослых. А закрепляется все на практике – в соревнованиях.

Наталья Алексеюк, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Минск»:

В 10:30 у нас тренировка до 12 часов. Первая тренировка у нас в основном техническая, потому что очень мало времени в течение года, чтобы сделать тренировку, мы стараемся в парке Горького все это наверстать. В полпервого обед. Потом у нас вторая тренировка. На второй тренировке мы больше играем, больше занимаемся ОФП, потому что плохо прыгают дети, стараемся тоже наверстать то, что не получается. Очень много выезжаем в Замосточье, нас приглашает Гродно на первенство. И не соревнования, которые нужно обязательно выиграть, но в то же время мы получаем практику. Распорядок дня проще некуда. На базе лагеря девочки находятся с утра до вечера. В это время умещаются две тренировки, несколько приемов пищи и культурная программа. Наталья Алексеюк:

На третьей неделе у нас запланированы походы по Минску. Дети не знают Минска. Они не знают, почему парк Горького назван парком Горького. Обычно у нас еще есть выездные экскурсии. Но в этом году чемпионат затянулся. У всех до пяти игр. Пока на этой неделе не получилось. Но на следующей неделе, думаю, мы все наверстаем. Тогда уже будет у нас дневная тренировка. Утренней не будет. Будем ездить по экскурсиям.

Хоккей на траве – один из видов спорта, который будет представлен на главном мультифоруме этого лета – на II Играх стран СНГ. Зрители смогут увидеть его неформатную версию – играть будут пять на пять. Хоть девочкам, тренирующимся в летнем лагере, еще и рано думать про такие масштабные соревнования, новый вид любимого вида спорта они уже активно осваивают. Наталья Алексеюк:

Хоккей five начали развивать в Европе. Мы сначала осторожны были, но теперь нам тоже нравится. Потому что динамичный, красивый, быстрый. Можно много делать смен, можно проверить детей. В зале мы круглый год практически пять на пять играем. Здесь чуть-чуть переносим на поле. Там немножко другие правила. Ну, тоже работаем, тоже делаем, тоже играем. Девочки в лагере тренируются непохожие друг на друга. Все ставят перед собой абсолютно разные задачи. Для некоторых спорт – хобби, и пока они не хотят делать его своим основным занятием. А кто-то уже решил строить профессиональную карьеру. Примечательно, что для многих из них хоккей на траве – дело семейное.

Алексия Шило, воспитанница СДЮШОР ХК «Минск»:

У меня двоюродная сестра занималась хоккеем на траве. И я решила попробовать. Тут необычно. Играешь мячиком, бегаешь, как в футболе, но играешь клюшкой.

Мария Батури-Лисицкая, воспитанница СДЮШОР ХК «Минск»:

У меня занимаются два двоюродных брата, двоюродная сестра, я, и я завела свою младшую сестру.

Валерия Дикаревич, воспитанница СДЮШОР ХК «Минск»:

Меня больше всего привлекает то, что тут очень хорошие соперники, хорошо можно снять стресс и достигнуть для себя чего-то.

Дария Прус, воспитанница СДЮШОР ХК «Минск»:

У меня сестра занималась, и я тоже захотела. Не пожалела. Я хочу в будущем попасть в сборную страны. Но не только для хоккеисток проходят летние лагеря. Поэтому переместимся в другое место. А именно в тир, где свои тренировки проводят наши юные стрелки. Принимает ребят в летний лагерь и минский СДЮШОР по пулевой стрельбе. Здесь ребята уже взрослее и самостоятельнее. Тир разделен на две половины. В одной работают c винтовками, другая занята пистолетчиками. Здесь спортсмены не только тренируются, но и принимают участие в соревнованиях.

Вячеслав Калинин, тренер-преподаватель СДЮШОР Минска по стрелковому спорту:

Раз в неделю проводится контрольная стрельба между пистолетчиками, винтовочниками. Посмотреть уровень подготовленности, кто чего достиг. Перспективы есть, перспективы хорошие. Есть достойные кандидаты в национальную команду в будущем. Будем работать. У ребят здесь по-настоящему горят глаза. А секрет прост. К каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход.

Маргарита Люлькович, тренер-преподаватель СДЮШОР Минска по стрелковому спорту:

Я очень люблю детей, у меня есть большой опыт работы с детьми. Я в лагерях работала. И мне проще с ними найти общий язык. И они чувствуют это, когда человек добрый и может что-то подсказать, какую-то жизненную позицию. Сейчас больше упор на тренировочный. И я им рассказываю о своей стрелковой жизни. Им интересно, у них есть какая-то мотивация стремиться вперед.

Татьяна Гайдук, начальник летнего спортивно-оздоровительного лагеря СДЮШОР Минска по стрелковому спорту:

Многие спортсмены высокого класса учились, были воспитанниками нашей школы. Мы приглашаем их, чтобы они рассказали, показали нашим ребятам, как они тренировались, дали какие-то советы. И им это очень интересно. Вячеслав Калинин:

Многое зависит от тренера, как он заинтересует ребенка. Если неинтересно ребенку, я должен, может, фотографии какие-то показать старые, рассказать про стрельбу, чтобы загорелся этот огонек. Пулевая стрельба – многогранный и сложный вид спорта. А какими качествами должен обладать хороший спортсмен, знают наставники СДЮШОР.

Вячеслав Калинин:

Основной навык, самый первый – это психологическая устойчивость к внешним воздействиям, умение справляться с волнением. Этому всему мы учим. А остальное – это чисто физическое. Устойчивость, наработка, физическое, психология. Маргарита Люлькович:

Очень много разных качеств, но, мне кажется, самое важное – это сосредоточенность. Даже самый эмоциональный ребенок во время стрельбы может себя немножко ужать. Но сосредоточенность, устойчивость – это более важное. Но уделяют внимание здесь не только стрельбе в тире. Помимо прочего, ребята проводят тренировки и по общефизической подготовке.

Маргарита Люлькович:

ОФП ставят на первый план, потому что дети пока плохо сформированы, чтобы помочь им правильно мышечный каркас создать. В мое время, когда я еще тренировалась много лет назад, это не ставили на первый план, у многих со здоровьем потом проблемы, потому что у нас на винтовке одна изготовка, а на пистолете немножко другая. Не забывают и про культурно-массовые мероприятия. Татьяна Гайдук:

Это посещение кинотеатров, музеев, мы были в музее Великой Отечественной войны. Парк Горького. Благо, месторасположение лагеря позволяет нам сходить в те или иные места. Также у нас в июле запланирован круглосуточный лагерь, куда поедут наши тренеры-преподаватели с детьми. Почему именно стрельба? У каждого воспитанника школы на этот вопрос свой ответ.

Алина Носкевич, воспитанница СДЮШОР Минска по стрелковому спорту:

Стрельба, потому что с детства ходишь в парке, там есть тиры, и мне всегда надо туда зайти, мне это так нравилось. И вот к папе подошла один раз и говорю: все, хочу на стрельбу, зацепило душу. Артем Шукалович, корреспондент:

Теперь, наверное, 100 % в тирах игрушки выигрываешь. Алина Носкевич:

Да.