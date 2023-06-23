Ковальчук на «Народной зарядке»: от физической готовности и патриотического воспитания зависит благосостояние Беларуси
Новости Беларуси. БРСМ навстречу II Играм стран СНГ! 23 июня в Минске дали старт новому патриотическому марафону. В полдень на стадионе «Динамо» под девизом «Спорт, доступный каждому» молодежь со всей страны пригласили на масштабную «Народную зарядку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней приняли участие более 3,5 тысячи человек. В том числе и наш корреспондент Оксана Семашко.
Полина Гайкова от сегодняшней зарядки просто в восторге. Когда еще удастся провести праздник бодрости в трехтысячной компании единомышленников на главной спортивной арене страны.
Полина Гайкова, учащаяся Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ:
Я очень рада, что у нас в Минске есть много таких классных ивентов, где можно и заняться спортом, и культурно развиваться.
Оксана Семашко, корреспондент:
Что самое любимое?
Полина Гайкова:
Кардионагрузки люблю.
День спорта и здоровья Недели молодежи и студенчества открыли пробежкой. Впереди – государственный флаг Беларуси. Его размер – 8x6.
Оксана Семашко:
Этот флаг еще в 2021 году побывал во всех исторических местах нашей страны. И уже стал легендарным символом патриотической акции «Беларусь.Молодежь.Единство».
Среди тех, кто выстроился на разминку, студенты из России. Ночь на 22 июня они встретили в Бресте, а сегодня решили попробовать себя в ГТО в Минске.
Оксана Доколина, активистка ОО «Молодая гвардия» (Россия):
Нам очень здесь нравится. Очень все здорово. Хорошая погода. Замечательные люди и страна.
Андрей Казаков, активист ОО «Молодая гвардия» (Россия):
На начало войны мы прибыли в Брест. Там проходила реконструкция, очень массовое мероприятие. Решили зайти как раз таки на такое достаточно бодрящее, интересное мероприятие. Нам всем очень понравилось. На родине у нас много альтернатив, но такого плана, наверное, сложно на первый взгляд выделить.
Бег, отжимания, прыжки... Сдача нормативов ГТО – неотъемлемая часть марафона. И что немаловажно, военно-прикладные дисциплины. Среди них – сборка-разборка автомата, стрельба по мишени, оказание первой медпомощи. За выполнение нормативов комплекса каждому сертификат и нагрудный знак «Готов к труду и обороне!».
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
От физической готовности, патриотического и идеологического воспитания зависит благосостояние, защита нашей страны. И сегодня то, что многими поколениями наших людей делалось, мы передаем в руки молодого поколения, которое должно быть готово взять в руки сегодня, а руки должны быть крепкими.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Спорт всегда занимал особое внимание в жизни белорусов. Начинается это всегда с поддержки своих спортсменов. Плюс привлечение детей в спорт. Но надо сказать, что «Народная зарядка» – это такая традиция, которую я еще помню у своих бабушек и дедушек, поэтому с удовольствием сегодня участвую.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Уверен, что это станет доброй традицией. И немаловажно, что в преддверии II Игр СНГ каждая площадка будет встречать такой марафон «Молодежь к труду и обороне» и «Народная зарядка». Это и есть то народное единство, которое сейчас наблюдается в нашей стране.
Уже завтра в стране отметят День молодежи. По традиции масштабный праздник придет в каждый город. В Минске в этот день откроется трудовой семестр.