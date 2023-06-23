Ковальчук на «Народной зарядке»: от физической готовности и патриотического воспитания зависит благосостояние Беларуси

Новости Беларуси. БРСМ навстречу II Играм стран СНГ! 23 июня в Минске дали старт новому патриотическому марафону. В полдень на стадионе «Динамо» под девизом «Спорт, доступный каждому» молодежь со всей страны пригласили на масштабную «Народную зарядку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней приняли участие более 3,5 тысячи человек. В том числе и наш корреспондент Оксана Семашко.

Полина Гайкова от сегодняшней зарядки просто в восторге. Когда еще удастся провести праздник бодрости в трехтысячной компании единомышленников на главной спортивной арене страны.

Полина Гайкова, учащаяся Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ:

Я очень рада, что у нас в Минске есть много таких классных ивентов, где можно и заняться спортом, и культурно развиваться. Оксана Семашко, корреспондент:

Что самое любимое? Полина Гайкова:

Кардионагрузки люблю.

День спорта и здоровья Недели молодежи и студенчества открыли пробежкой. Впереди – государственный флаг Беларуси. Его размер – 8x6. Оксана Семашко:

Этот флаг еще в 2021 году побывал во всех исторических местах нашей страны. И уже стал легендарным символом патриотической акции «Беларусь.Молодежь.Единство». Среди тех, кто выстроился на разминку, студенты из России. Ночь на 22 июня они встретили в Бресте, а сегодня решили попробовать себя в ГТО в Минске.

Оксана Доколина, активистка ОО «Молодая гвардия» (Россия):

Нам очень здесь нравится. Очень все здорово. Хорошая погода. Замечательные люди и страна.

Андрей Казаков, активист ОО «Молодая гвардия» (Россия):

На начало войны мы прибыли в Брест. Там проходила реконструкция, очень массовое мероприятие. Решили зайти как раз таки на такое достаточно бодрящее, интересное мероприятие. Нам всем очень понравилось. На родине у нас много альтернатив, но такого плана, наверное, сложно на первый взгляд выделить. Бег, отжимания, прыжки... Сдача нормативов ГТО – неотъемлемая часть марафона. И что немаловажно, военно-прикладные дисциплины. Среди них – сборка-разборка автомата, стрельба по мишени, оказание первой медпомощи. За выполнение нормативов комплекса каждому сертификат и нагрудный знак «Готов к труду и обороне!».

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

От физической готовности, патриотического и идеологического воспитания зависит благосостояние, защита нашей страны. И сегодня то, что многими поколениями наших людей делалось, мы передаем в руки молодого поколения, которое должно быть готово взять в руки сегодня, а руки должны быть крепкими.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Спорт всегда занимал особое внимание в жизни белорусов. Начинается это всегда с поддержки своих спортсменов. Плюс привлечение детей в спорт. Но надо сказать, что «Народная зарядка» – это такая традиция, которую я еще помню у своих бабушек и дедушек, поэтому с удовольствием сегодня участвую.