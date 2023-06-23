Прямой эфир

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой

23 июня 2023 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Международный олимпийский день НОК Беларуси презентовал новый видеопроект «Спортивный обмен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой-1

Авторы постарались креативно подойти к спортивным дисциплинам и поближе познакомить с ними болельщиков. В основе сюжетной линии каждой серии – известный спортсмен из одного вида спорта будет пробовать себя в другом. В качестве наставника ему будет помогать атлет, который имеет отличные навыки в этой дисциплине. Первый выпуск посвящен велоспорту и художественной гимнастике, а героями выступили бронзовые призеры Олимпийских игр Наталья Цилинская и Любовь Черкашина.

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой-4

Все, берем новый головной убор. Интересно, почему шлем только сверху, потому что хочется закрыть все. Когда падаешь, хочется все сохранить.

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой-7

Видеопроект «Спортивный обмен» будет размещен в официальных аккаунтах Национального олимпийского комитета Беларуси в социальных сетях, а также в эфире государственных СМИ.

# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская # Любовь Черкашина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команды Центрального и Фрунзенского районов представят Минск в финале «Кожаного мяча»
23 июня 2023 15:03

Команды Центрального и Фрунзенского районов представят Минск в финале «Кожаного мяча»

В Беларуси завершились матчи первенства среди футболистов не старше 2008 года рождения
23 июня 2023 15:02

В Беларуси завершились матчи первенства среди футболистов не старше 2008 года рождения

10 белорусских тяжелоатлетов будут представлять страну на II Играх стран СНГ
23 июня 2023 15:01

10 белорусских тяжелоатлетов будут представлять страну на II Играх стран СНГ