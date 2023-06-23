Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой

Новости Беларуси. В Международный олимпийский день НОК Беларуси презентовал новый видеопроект «Спортивный обмен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Международный олимпийский день НОК Беларуси презентовал новый видеопроект «Спортивный обмен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Авторы постарались креативно подойти к спортивным дисциплинам и поближе познакомить с ними болельщиков. В основе сюжетной линии каждой серии – известный спортсмен из одного вида спорта будет пробовать себя в другом. В качестве наставника ему будет помогать атлет, который имеет отличные навыки в этой дисциплине. Первый выпуск посвящен велоспорту и художественной гимнастике, а героями выступили бронзовые призеры Олимпийских игр Наталья Цилинская и Любовь Черкашина.
Все, берем новый головной убор. Интересно, почему шлем только сверху, потому что хочется закрыть все. Когда падаешь, хочется все сохранить.
Видеопроект «Спортивный обмен» будет размещен в официальных аккаунтах Национального олимпийского комитета Беларуси в социальных сетях, а также в эфире государственных СМИ.