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В Беларуси завершились матчи первенства среди футболистов не старше 2008 года рождения

23 июня 2023 15:02
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Новости Беларуси. Сегодня, 24 июня, состоялись заключительные матчи юношеского первенства среди команд, составленных из футболистов не старше 2008 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси завершились матчи первенства среди футболистов не старше 2008 года рождения-1

Команда Академии Ассоциации «Белорусская федерация футбола» уступила сверстникам из футбольного клуба «Динамо-Минск» – 1:5. Коллектив Валерия Апанаса потерпел первое поражение в сезоне, до этого дружина одержала победы во всех 29 матчах и гарантировала себе золотые медали. «Динамо-Минск» завершил сезон на втором месте. Бронзу завоевали игроки солигорского «Шахтера». Из футболистов 2008 года рождения будет формироваться юношеская сборная Беларуси (U-17) для участия в чемпионате Европы УЕФА сезона 2024/2025, который стартует осенью 2023 года. 

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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