Команды Центрального и Фрунзенского районов представят Минск в финале «Кожаного мяча»

Новости Беларуси. В Минске завершились соревнования по футболу «Кожаный мяч». Проект реализуется при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз сильнейших определяли юноши старшей возрастной группы 2009-2010 годов рождения. В поединке за первое место сошлись дружины Центрального и Фрунзенского районов. Первые были сильнее со счетом 4:1. Напомним, прямые путевки в республиканский финал получают две лучшие команды.