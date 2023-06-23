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Команды Центрального и Фрунзенского районов представят Минск в финале «Кожаного мяча»

23 июня 2023 15:03
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Новости Беларуси. В Минске завершились соревнования по футболу «Кожаный мяч». Проект реализуется при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды Центрального и Фрунзенского районов представят Минск в финале «Кожаного мяча»-1

На этот раз сильнейших определяли юноши старшей возрастной группы 2009-2010 годов рождения. В поединке за первое место сошлись дружины Центрального и Фрунзенского районов. Первые были сильнее со счетом 4:1. Напомним, прямые путевки в республиканский финал получают две лучшие команды.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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