Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ

Многие из белорусов обновили личные рекорды на II Играх стран СНГ, пусть и юношеские, так и в командном зачете у нашей сборной серебро. Наши атлеты занимают вторую строчку в рейтинге. Впереди только российская сборная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Вот как выглядит итоговая турнирная таблица. Тройку лидеров замыкает Узбекистан. Такими II Игры стран СНГ войдут в историю. Понятно, что каждому хотелось подняться на самые высокие строчки рейтинга как в личном, так и в общем зачете. Но самое главное, знаете, что? То, что каждая из медалей, завоеванная на II Играх стран СНГ, добыта в честном бою, без примеси политики, без ударов ниже пояса – я имею в виду порой явно инсценированные допинговые скандалы. Без истерик типа: кому под каким флагам выступать – россияне свободно использовали свои национальные символы. Для спортсмена это честь, и мы никому в этой чести не отказывали. Просто хотели показать, что спорт может быть реально вне политики, и у нас это получилось. Более того, Игры проходили в открытом формате, то есть не ограничивались географией СНГ. К нам приехали из Омана, Вьетнама, Кубы, Малайзии и других стран. Это еще одна особенность и показатель уровня толерантности и радушия белорусов, о чем знают во всем мире. И это, конечно, приятно. Но если бы спортсмены из того же Европейского союза захотели присоединиться (думаю, они скучают по коллегами из Беларуси и России), мы бы приняли и их со всей душой. Как там говорится: накормили, напоили и домой проводили.

А что касается чисто спортивной составляющей, о которой много говорили до, мол, серьезный спортсмен на такие старты даже не посмотрит, то и тут скептиков поджидало поражение. Это стало понятно уже даже в первый день Игр, когда, чтобы посмотреть на выступления художественных гимнасток, люди в очередь выстраивались. На трибунах дополнительные места организовали. А на улице повесили большой экран и транслировали выступления. Ну, можно понять фанатов! В Минске собрались настоящие звезды. Олимпийские чемпионки, многократные чемпионки мира! А говорили, что чемпионов не хватает.

Еще одно место притяжения – пляжный футбол. Белорусы в этом виде спорте в числе мировых топов. Недавно наша команда оформила путевку в финал планетарного форума – 2024. Вы вообще знали, что в Беларуси играют в пляжный футбол и пляжный волейбол? И хоккей на траве, и в баскетбол 3х3. Ольга Коршун:

Мы наслышаны о белорусских гребцах, гимнастах, биатлонистах, особенно биатлонистках, но чтобы так зажигали в самбо, муай-тае, современном пятиборье – все это входило в программу соревнований, и все это про белорусский спорт тоже. Одним словом, действительно это была яркая игра с сильным характером. О самых интересных моментах II Игр стран СНГ большой репортаж Константина Герцева, который побывал и на трибунах, и в фан-зонах, и на спортивных площадках.

Подбить улов нашей сборной на II Играх СНГ смогли лишь считаные часы назад – последний аккорд соревнований прозвучал аккурат к церемонии закрытия. 10 дней и столько же белорусских городов бурлили в чаше самого популярного коктейля эмоций этого лета. Более двух тысяч чемпионов из 20 стран мира. И без капли допинга, только пот, слезы и немного крови на арене спорта.

Они хоть и вторые, но уже нашумевшие. По сравнению с Казанью в Беларуси представили на четыре вида спорта больше – 20, как и стран-участниц. Пожалуй, самый забористый финал от двух дебютантов Игр – пляжного футбола и сборной Ирана. На протяжении пяти дней в столичном комплексе «Олимпийский» хлеба и зрелищ было предостаточно, на песке – сплошь звезды своих национальных сборных. Луцкий: пример того, как надо проводить мероприятия. II Игры стран СНГ – чем запомнились состязания?

Константин Герцев, корреспондент:

Всеми ожидаемому финалу Беларусь – Россия, казалось, сбыться не суждено. Вышедшая со второго места сборная Ирана сенсационно обыграла лидера своей группы сборную России. Поэтому, как в той песне: мы встретились снова. В предыдущем матче в рамках II Игр стран СНГ наша дружина обыграла азиатов со счетом 6:1. В середине сегодняшнего матча – бодрая ничья. Перестрелка началась. Через минуту кобринчанин Игорь Бриштель выводит команду вперед, буквально следом Иран сравнивает, потом еще один мяч белорусов – и под занавес второго тайма вновь на табло ничья.

Алексей Макаров, бронзовый призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Россия):

Иран, конечно, одна из топовых команд мира, которые всегда в тройке, в четверке будут. И на мире они сейчас хорошо выступят, я уверен абсолютно. Топовая команда. После перерыва относительное затишье, но лиха беда начало. С разницей в секунды команды обмениваются уже четвертыми голами.

Что мальчики выделывают, бисиклеты, это надо видеть! Так шикарно.

Равные игроки, равные соперники. Это не то, что было в полуфинале, когда 6:1 мы выиграли. Сейчас совсем другое. «Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ.

За минуту до все тот же Игорь Бриштель ставит жирную точку. Беларусь – чемпион СНГ по пляжному футболу!

Игорь Бриштель, чемпион II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Беларусь):

То, что сегодня так сложилось – забиваем и быстро пропускаем – это было тревожно. Но слава богу, что забили за минуту, и Ирану не хватило сил отыграться. Поэтому вырвали у такой топовой сборной, поэтому мы все счастливы, что можем конкурировать с самыми топовыми в мире.

Константин Герцев:

Фортуна как могла перекидывала мяч. Но итог окончательный: золото – Беларусь, серебро – Иран, бронза – Россия. Молва об Играх СНГ только набирает обороты. Уже на следующей неделе серебряные медали пополнят музей олимпийского комитета азиатской республики.

Хосрави Мохаммадджавад, серебряный призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Иран):

Это гордость всего иранского народа. Мы рады, что попали на Игры в Минск и встретились со сборными Беларуси и России, которые всегда были среди фаворитов турниров. Сегодня нам чего-то не хватило, но это все равно прекрасный результат и опыт перед чемпионатом мира в Арабских Эмиратах. Но до мундиаля еще полгода, а сейчас внимание поклонников пляжного футбола приковано к Беларуси. Министр спорта не скупится на эмоции, результат сопоставим золоту олимпийскому, поэтому спич перед награждением чемпионов смогло прервать лишь что-то сверху.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Очень интересная команда Ирана. Посмотрите, Россию выиграла в полуфинале в драматическом матче, и здесь сегодня тоже такая же получилась игра. Но наши молодцы, проявили свои лучшие качества, стали победителями. После Сергей Ковальчук еще раз поздравил белорусов и отметил значимость победы этой команды, но не она одна принесла в тот вечер золото в копилку нашей сборной.