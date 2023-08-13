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Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ

13 августа 2023 17:12
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Многие из белорусов обновили личные рекорды на II Играх стран СНГ, пусть и юношеские, так и в командном зачете у нашей сборной серебро. Наши атлеты занимают вторую строчку в рейтинге. Впереди только российская сборная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-1

Ольга Коршун, СТВ:
Вот как выглядит итоговая турнирная таблица. Тройку лидеров замыкает Узбекистан. Такими II Игры стран СНГ войдут в историю. Понятно, что каждому хотелось подняться на самые высокие строчки рейтинга как в личном, так и в общем зачете. Но самое главное, знаете, что? То, что каждая из медалей, завоеванная на II Играх стран СНГ, добыта в честном бою, без примеси политики, без ударов ниже пояса – я имею в виду порой явно инсценированные допинговые скандалы. Без истерик типа: кому под каким флагам выступать – россияне свободно использовали свои национальные символы. Для спортсмена это честь, и мы никому в этой чести не отказывали. Просто хотели показать, что спорт может быть реально вне политики, и у нас это получилось.

Более того, Игры проходили в открытом формате, то есть не ограничивались географией СНГ. К нам приехали из Омана, Вьетнама, Кубы, Малайзии и других стран. Это еще одна особенность и показатель уровня толерантности и радушия белорусов, о чем знают во всем мире. И это, конечно, приятно. Но если бы спортсмены из того же Европейского союза захотели присоединиться (думаю, они скучают по коллегами из Беларуси и России), мы бы приняли и их со всей душой. Как там говорится: накормили, напоили и домой проводили.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-4

А что касается чисто спортивной составляющей, о которой много говорили до, мол, серьезный спортсмен на такие старты даже не посмотрит, то и тут скептиков поджидало поражение. Это стало понятно уже даже в первый день Игр, когда, чтобы посмотреть на выступления художественных гимнасток, люди в очередь выстраивались. На трибунах дополнительные места организовали. А на улице повесили большой экран и транслировали выступления. Ну, можно понять фанатов! В Минске собрались настоящие звезды. Олимпийские чемпионки, многократные чемпионки мира! А говорили, что чемпионов не хватает.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-7

Еще одно место притяжения – пляжный футбол. Белорусы в этом виде спорте в числе мировых топов. Недавно наша команда оформила путевку в финал планетарного форума – 2024. Вы вообще знали, что в Беларуси играют в пляжный футбол и пляжный волейбол? И хоккей на траве, и в баскетбол 3х3.

Ольга Коршун:
Мы наслышаны о белорусских гребцах, гимнастах, биатлонистах, особенно биатлонистках, но чтобы так зажигали в самбо, муай-тае, современном пятиборье – все это входило в программу соревнований, и все это про белорусский спорт тоже. Одним словом, действительно это была яркая игра с сильным характером.

О самых интересных моментах II Игр стран СНГ большой репортаж Константина Герцева, который побывал и на трибунах, и в фан-зонах, и на спортивных площадках.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-10

Подбить улов нашей сборной на II Играх СНГ смогли лишь считаные часы назад – последний аккорд соревнований прозвучал аккурат к церемонии закрытия. 10 дней и столько же белорусских городов бурлили в чаше самого популярного коктейля эмоций этого лета. Более двух тысяч чемпионов из 20 стран мира. И без капли допинга, только пот, слезы и немного крови на арене спорта.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-13

Они хоть и вторые, но уже нашумевшие. По сравнению с Казанью в Беларуси представили на четыре вида спорта больше – 20, как и стран-участниц. Пожалуй, самый забористый финал от двух дебютантов Игр – пляжного футбола и сборной Ирана. На протяжении пяти дней в столичном комплексе «Олимпийский» хлеба и зрелищ было предостаточно, на песке – сплошь звезды своих национальных сборных.

Луцкий: пример того, как надо проводить мероприятия. II Игры стран СНГ – чем запомнились состязания?

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-16

Константин Герцев, корреспондент:
Всеми ожидаемому финалу Беларусь – Россия, казалось, сбыться не суждено. Вышедшая со второго места сборная Ирана сенсационно обыграла лидера своей группы сборную России. Поэтому, как в той песне: мы встретились снова. В предыдущем матче в рамках II Игр стран СНГ наша дружина обыграла азиатов со счетом 6:1. В середине сегодняшнего матча – бодрая ничья.

Перестрелка началась. Через минуту кобринчанин Игорь Бриштель выводит команду вперед, буквально следом Иран сравнивает, потом еще один мяч белорусов – и под занавес второго тайма вновь на табло ничья.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-19

Алексей Макаров, бронзовый призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Россия):
Иран, конечно, одна из топовых команд мира, которые всегда в тройке, в четверке будут. И на мире они сейчас хорошо выступят, я уверен абсолютно. Топовая команда.

После перерыва относительное затишье, но лиха беда начало. С разницей в секунды команды обмениваются уже четвертыми голами.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-22

Что мальчики выделывают, бисиклеты, это надо видеть! Так шикарно.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-25

Равные игроки, равные соперники. Это не то, что было в полуфинале, когда 6:1 мы выиграли. Сейчас совсем другое.

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-28

За минуту до все тот же Игорь Бриштель ставит жирную точку. Беларусь – чемпион СНГ по пляжному футболу!

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-31

Игорь Бриштель, чемпион II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Беларусь):
То, что сегодня так сложилось забиваем и быстро пропускаем – это было тревожно. Но слава богу, что забили за минуту, и Ирану не хватило сил отыграться. Поэтому вырвали у такой топовой сборной, поэтому мы все счастливы, что можем конкурировать с самыми топовыми в мире.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-34

Константин Герцев:
Фортуна как могла перекидывала мяч. Но итог окончательный: золото – Беларусь, серебро – Иран, бронза – Россия. Молва об Играх СНГ только набирает обороты. Уже на следующей неделе серебряные медали пополнят музей олимпийского комитета азиатской республики.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-37

Хосрави Мохаммадджавад, серебряный призер II Игр стран СНГ по пляжному футболу (Иран):
Это гордость всего иранского народа. Мы рады, что попали на Игры в Минск и встретились со сборными Беларуси и России, которые всегда были среди фаворитов турниров. Сегодня нам чего-то не хватило, но это все равно прекрасный результат и опыт перед чемпионатом мира в Арабских Эмиратах.

Но до мундиаля еще полгода, а сейчас внимание поклонников пляжного футбола приковано к Беларуси. Министр спорта не скупится на эмоции, результат сопоставим золоту олимпийскому, поэтому спич перед награждением чемпионов смогло прервать лишь что-то сверху.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-40

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Очень интересная команда Ирана. Посмотрите, Россию выиграла в полуфинале в драматическом матче, и здесь сегодня тоже такая же получилась игра. Но наши молодцы, проявили свои лучшие качества, стали победителями.

После Сергей Ковальчук еще раз поздравил белорусов и отметил значимость победы этой команды, но не она одна принесла в тот вечер золото в копилку нашей сборной.

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ-43

Сергей Ковальчук:
В доли секунды был заброшен мяч, мне в режиме онлайн отзванивали тоже. И мяч этот отменили в ворота россиян, играли дополнительное время. Вот этим спорт и хорош, что интрига до последней минуты, вот такие два напряженнейших матча мы сегодня увидели. Но проявили характер – то, что требуется от всех наших спортсменов, на этих соревнованиях в том числе.

# Игры стран СНГ # Артем Шукалович # Сергей Ковальчук # Игорь Бриштель # Алексей Макаров # Фотофакт

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