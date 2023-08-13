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«Это наш самый главный соперник». Капитан белорусской команды по волейболу о матче с россиянками

13 августа 2023 14:20
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Воскресенье – самое удачное время, чтобы отложить в сторону рутинные дела и стать зрителем напряженных спортивных баталий. Не пустуют сегодня трибуны в «Чижовка-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там решался исход волейбольного турнира среди женских команд. Золото II Игр стран СНГ у белорусок. В финале они играли с россиянками.

Белорусские волейболистки в волевой борьбе одолели россиянок на II Играх стран СНГ (подобнее здесь).

«Это наш самый главный соперник». Капитан белорусской команды по волейболу о матче с россиянками -1

В ходе турнира и белоруски, и россиянки не оставили шансов командам Армении, Казахстана и Таджикистана. Счет во всех встречах был разгромным – 3:0. Заключительный очный поединок между лидерами турнира прошел в куда более напряженной борьбе.

«Это наш самый главный соперник». Капитан белорусской команды по волейболу о матче с россиянками -4

Любовь Воронко, капитан белорусской команды по волейболу:
У нас были перед этими играми дружеские матчи. Из трех два мы выиграли. Мы с ними уже виделись, это наш самый главный соперник. Мы все очень постарались. В первой партии нам не хватило, наверное, блока, это основная причина. И немножко не получилось выполнить установки тренера.

Участие в соревнованиях приняли пять команд девушек, турнир прошел по круговой системе. Бронзовыми призерами стали волейболистки из Казахстана.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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