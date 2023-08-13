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Женская сборная по хоккею на траве 5 на 5 взяла золото. Какие ещё медали у белорусов 13 августа?

13 августа 2023 14:31
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13 августа разыгрываются медали в восьми видах спорта. К этому часу известно, что чемпионом II Игр стран СНГ по хоккею на траве в формате 5 на 5 стала женская сборная Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Женская сборная по хоккею на траве 5 на 5 взяла золото. Какие ещё медали у белорусов 13 августа?-1

Наш Никита Кокош завоевал золото в турнире по таиландскому боксу, а Даниэла Ждан стала чемпионкой по самбо. В этой же дисциплине второй была Алены Купаво, Валерия Хватик одержала победу на ринге Летнего амфитеатра в Витебске, где соревнуются мастера по таиландскому боксу, юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла серебро, пятиборцы Анастасия Малашонок и Алексей Сафончик поднялись на пьедестал вторыми. Они участвовали в эстафете. Продолжаем болеть за наших! 

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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