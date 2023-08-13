Женская сборная по хоккею на траве 5 на 5 взяла золото. Какие ещё медали у белорусов 13 августа?

13 августа разыгрываются медали в восьми видах спорта. К этому часу известно, что чемпионом II Игр стран СНГ по хоккею на траве в формате 5 на 5 стала женская сборная Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Никита Кокош завоевал золото в турнире по таиландскому боксу, а Даниэла Ждан стала чемпионкой по самбо. В этой же дисциплине второй была Алены Купаво, Валерия Хватик одержала победу на ринге Летнего амфитеатра в Витебске, где соревнуются мастера по таиландскому боксу, юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла серебро, пятиборцы Анастасия Малашонок и Алексей Сафончик поднялись на пьедестал вторыми. Они участвовали в эстафете. Продолжаем болеть за наших!