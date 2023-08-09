Прямой эфир

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ

09 августа 2023 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столичном «Олимпийском» завершилась жаркая борьба между командами по пляжному футболу Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За поединком на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса наблюдала наша съемочная группа.

На прямой связи со студией наш корреспондент Юлия Силипицкая. Как выступили наши футболисты?

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы, пожалуй, находимся сегодня в самом жарком месте спортивного Минска, II Игр стран СНГ. Только что буквально завершился финал по пляжному футболу, где сборная Беларуси победила сборную Ирана.

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-4

Итоговый счет – 4:5, я не могу вам передать, какой это был накал страстей, как боролись команды – мяч в мяч. Иногда казалось, что фортуна буквально нас покинула, но виктория возвращалась. Нужно отметить, что были и дождь, и солнце, но, на самом деле, ни один зритель не ушел. Все трибуны стояли и аплодировали и поддерживали нашу дорогую команду. Давайте узнаем, что же говорили зрители.

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-7

Павел Ясиновский, председатель Белорусской федерации дзюдо:
Мы только позавчера закончили, вернулись из Гомеля в Минск, здесь на трибунах находится национальная команда наша Республики Беларусь по дзюдо. Мы все пришли поддержать наших соотечественников, национальную команду по пляжному волейболу, конечно, для нас большая честь находиться и поддерживать. Беларусь всех сильней! Беларусь вперед!

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-10

Эмоции зашкаливают.
Почему?
Все очень ярко, насыщенно. Такой боевой счет. Видно, что две команды борются до конца.

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-13

Это наша гордость – поддерживать наших!

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-16

Немножко огорчены, хотели, чтобы и Россия была в финале. Но ждем победы.

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-19

Желание посмотреть эту невероятную игру, потрясающую, абсолютно непредсказуемую. Но наши победят, я в этом уверен!

«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ-22

Юлия Силипицкая:
Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ. На втором месте – сборная Ирана, на третьем – сборная России. Минуты отделяют нас от церемонии награждения, конечно, это очень волнительно, обо всем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Хочу сказать, что все безумно рады и счастливы. Беларусь – молодец!

# Игры стран СНГ # Юлия Силипицкая # Павел Ясиновский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ
09 августа 2023 17:29

В копилке нашей страны 122 награды. В Беларуси завершается шестой соревновательный день II Игр стран СНГ

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа
09 августа 2023 15:13

Белорусские тяжелоатлеты завоевали 4 медали на II Играх стран СНГ 9 августа

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»
09 августа 2023 14:51

Победительница II Игр стран СНГ по пулевой стрельбе Дарья Чуприс: «Я очень довольна бронзовой медалью»