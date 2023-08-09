«Эмоции зашкаливают!» Сборная Беларуси по пляжному футболу – победители II Игр стран СНГ

В столичном «Олимпийском» завершилась жаркая борьба между командами по пляжному футболу Беларуси и Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За поединком на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса наблюдала наша съемочная группа. На прямой связи со студией наш корреспондент Юлия Силипицкая. Как выступили наши футболисты?

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Мы, пожалуй, находимся сегодня в самом жарком месте спортивного Минска, II Игр стран СНГ. Только что буквально завершился финал по пляжному футболу, где сборная Беларуси победила сборную Ирана.

Итоговый счет – 4:5, я не могу вам передать, какой это был накал страстей, как боролись команды – мяч в мяч. Иногда казалось, что фортуна буквально нас покинула, но виктория возвращалась. Нужно отметить, что были и дождь, и солнце, но, на самом деле, ни один зритель не ушел. Все трибуны стояли и аплодировали и поддерживали нашу дорогую команду. Давайте узнаем, что же говорили зрители.

Павел Ясиновский, председатель Белорусской федерации дзюдо:

Мы только позавчера закончили, вернулись из Гомеля в Минск, здесь на трибунах находится национальная команда наша Республики Беларусь по дзюдо. Мы все пришли поддержать наших соотечественников, национальную команду по пляжному волейболу, конечно, для нас большая честь находиться и поддерживать. Беларусь всех сильней! Беларусь вперед!

Эмоции зашкаливают.

Почему?

Все очень ярко, насыщенно. Такой боевой счет. Видно, что две команды борются до конца.

Это наша гордость – поддерживать наших!

Немножко огорчены, хотели, чтобы и Россия была в финале. Но ждем победы.

Желание посмотреть эту невероятную игру, потрясающую, абсолютно непредсказуемую. Но наши победят, я в этом уверен!