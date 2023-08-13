«Решили изобразить рысь». Как болельщики поддерживают участников соревнований по карате?

Юлия Мычка, корреспондент: Мы находимся в спортивном комплексе «Олимпиец», где вот-вот начнутся золотые финалы. И я не знаю, насколько экран передает те эмоции, которые царят не только на татами, но и в зрительном зале. Но хочу отметить, что к финалам уже половина зрителей потеряли голоса. Настолько искренне, настолько громко люди болеют за своих фаворитов. И, конечно, такая сумасшедшая поддержка отражается на результатах. Хочу напомнить, что в копилке белорусов 7 медалей: 2 серебра и 5 бронзовых наград. А вот почему карате вызывает такую бурю эмоций? Мы спросили у главного судьи соревнований, и вот, что он ответил. Давайте послушаем.

Александр Краевич, главный судья соревнований по карате:

Почему такой накал страстей? Потому что карате – динамичный вид спорта. И здесь каждая секунда может решить исход поединка. Очень много поединков. Лидировал до конца времени один, а в конце мог заработать оценку другой спортсмен. И результат боя, казалось бы, вот-вот он должен выиграть, менялся кардинально. В этом и есть, наверное, непредсказуемость. И это всегда вызывает большую эмоцию, потому что, особенно когда твой спортсмен проигрывает, а потом отыгрывает на последних секундах, конечно, у любого болельщика это вызывает радость и эмоции.

Юлия Мычка:

Не только сухой спорт, но и развлекательная программа для зрителей делает праздник насыщенным и ярким. Точки активности не дают скучать зрителям, многие из которых пришли сюда всей семьей. Аквагрим для детей и, конечно, конкурсы для взрослых, например, на лучший плакат в поддержку спортсменов. За два дня соревнований таких нарисовали больше десятка.