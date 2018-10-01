Костицын: «Против команды сильной играли». Минское «Динамо» потерпело поражение от «Авангарда» в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило вторую в сезоне домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило вторую в сезоне домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 сентября «зубры» встречались с хоккеистами омского «Авангарда» и потерпели поражение – 1:2. В каждом из периодов зрители увидели по одной заброшенной шайбе. В первом и втором отличились гости – открыл счет Семенов, а упрочил преимущество «Авангарда» Франсон в большинстве.
Заключительную треть активнее провели динамовцы. Вот только поразить чужие ворота удалось лишь раз – шайба в активе Пулккинена.
Минский клуб терпит восьмое поражение в двенадцатом матче сезона.
Сергей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Сами себе, наверное, привезли голы – и первый, и второй в большинстве. А так неплохо играли. Больше надо было бросать поворотом, наверное. Не так много угрожали. Были, конечно, моменты. Надо было больше угрожать. Против команды сильной играли.
«Динамо» теперь отправляется на выезд по маршруту Москва – Сочи – Хельсинки. 4 октября в очередном поединке «зубры» сыграют с хоккеистами «Спартака».