Костицын: «Против команды сильной играли». Минское «Динамо» потерпело поражение от «Авангарда» в чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило вторую в сезоне домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 сентября «зубры» встречались с хоккеистами омского «Авангарда» и потерпели поражение – 1:2. В каждом из периодов зрители увидели по одной заброшенной шайбе. В первом и втором отличились гости – открыл счет Семенов, а упрочил преимущество «Авангарда» Франсон в большинстве.

Заключительную треть активнее провели динамовцы. Вот только поразить чужие ворота удалось лишь раз – шайба в активе Пулккинена.

Минский клуб терпит восьмое поражение в двенадцатом матче сезона.