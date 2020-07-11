Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»

У белорусских велосипедистов сейчас – 5 неименных лицензий. Кто поедет в Токио, пока неясно, но очевидные претенденты есть. Например, Евгений Королёк: к 24 годам белорус дважды становился чемпионом мира на велотреке, а также выигрывал Кубок мира.

Евгений Королёк, двукратный чемпион мира по велотреку:

Мотивируюсь как? Скажу так: тот день, когда я выиграл чемпионат мира, было очень много радости, эйфории и так далее. А уже на следующий день я задумался о покорении новых вершин. То есть я стараюсь не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед и покорять новые вершины.