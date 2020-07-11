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Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»

11 июля 2020 14:03
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У белорусских велосипедистов сейчас – 5 неименных лицензий. Кто поедет в Токио, пока неясно, но очевидные претенденты есть. Например, Евгений Королёк: к 24 годам белорус дважды становился чемпионом мира на велотреке, а также выигрывал Кубок мира.

Евгений Королёк, двукратный чемпион мира по велотреку:
Мотивируюсь как? Скажу так: тот день, когда я выиграл чемпионат мира, было очень много радости, эйфории и так далее. А уже на следующий день я задумался о покорении новых вершин. То есть я стараюсь не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед и покорять новые вершины.

Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»-1

Коронная дисциплина Королька – скрэтч – к сожалению, не является олимпийской. Поэтому 365 дней дополнительной подготовки могут стать хорошим подспорьем для совершенствования видов, представленных на играх: омниума и мэдисона.

Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»-4

Евгений Королёк:
Да, безусловно, плюс. Есть возможность поучаствовать в международных гонках, еще набраться опыта, подкорректировать что-то в гонках. И, безусловно, это большой плюс для меня. Но, повторюсь, у нас есть лицензия, и еще будет внутренний отбор в национальной команде. А уже поедет сильнейший на Олимпийские игры.

# Белорусские спортсмены # Ирина Петыш # Евгений Королек

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