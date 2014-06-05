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Николай Хренков, российский бобслеист, участник Олимпиады в Сочи, погиб в ДТП. Подробности трагедии

05 июня 2014 09:47
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Новости России. Известный российский бобслеист Николай Хренков, участник Олимпийских игр в Сочи, погиб в результате аварии под Красноярском.

Трагедия произошла в понедельник.

И как стало известно в ходе расследования, Хренков выехал на встречную полосу, чем и спровоцировал аварию.

Его автомобиль на полном ходу врезался в ВАЗ. И Николай, и водитель ВАЗа – 63-летний мужчина – скончались на месте.

Николаю Хренкову было 29 лет. Он побеждал на этапах Кубка мира, был призером чемпионата Европы.

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России (ОКР):
Талантливый спортсмен, ушедший от нас совсем молодым, останется в наших сердцах навсегда. Николай служил отличным примером для юных спортсменов и являлся кумиром для многих болельщиков. Эта потеря отозвалась глубокой болью в душе каждого из нас.

Несколько дней назад в Минске во время велопрогулки погибла 23-летняя девушка: два велосипедиста столкнулись лоб в лоб. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# Авария в России # Николай Хренков

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