Новую гостиницу-люкс «Ренессанс» сети «Марриотт» в Минске показали Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Темой дня в Беларуси стало открытие новой гостиницы в Минске. «Ренессанс» строили специально к чемпионату мира по хоккею. И сегодня суперсовременный отель на проспекте Дзержинского принял первых гостей.

В торжественной церемонии принял участие президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко считает, что в новых отелях нужно по максимуму использовать белорусскую продукцию. К началу мая гостиничная сеть Минска будет насчитывать 43 объекта.

Наталья Бреус, СТВ:

Этой весной в Беларуси настоящий марафон открытий. В Минске одна за одной открываются гостиницы. Только названия чего стоят - «Олимп», «Славянская», «Арена». И вот сегодня готов «Ренессанс». Мы как раз на крыше этого нового отеля, откуда хорошо заметно, как предстоящее спортивное событие изменило столицу. Вот уж действительно - второе дыхание для инфраструктуры белорусского гостеприимства.

Это первый отель всемирно известной сети «Марриотт», международной компании, которая работает на рынке гостиничных услуг в 72 странах. Комплекс по франшизе возвел в Минске российский инвестор. Вложений — почти на 800 миллиардов рублей. Проектировали белорусы.

Подготовку к мировому хоккейному первенству глава государства держит на личном контроле. Поэтому после символической церемонии открытия Александр Лукашенко осматривает условия проживания в отеле.

Это современный гостиничный комплекс. В основе концепции — идея отразить национальное достояние Беларуси — Беловежскую пущу. Здесь готовы встретить и накормить гостей. Чем - показывают президенту.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне вчера привезли два сорта колбасы. Самой лучшей - то ли из Швейцарии, то ли из Германии. Я говорю, хорошо, дайте я попробую. Один сорт копченой, другой типа нашей Докторской. Я говорю, везите обратно! Возьмите нашу колбасу и отвезите им! пусть они попробуют. Очень хорошая колбаса. Слуцкий мясокомбинат уже закрыт. Может они не совсем красивые, и упаковка не такая, как на Западе, но что внутри - то Европе надо еще учиться.

Вот уровень - аккуратно все. Молодцы. Вот этому надо учиться.

В 4-звездочном «Ренессансе» 264 номера — от обычного до люкса. Цена стандарта — от 260 до 400 евро. Апартаменты удобные. Люстры везли из Турции, ковры из Скандинавии. Но глава государства заметил, что в новых отелях нужно по максимуму использовать белорусскую продукцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А вы что, не можете предложить и сшить ковры у нас и прочее? Ничего особенного же нет. Подушки и прочее? Я вот в Слуцке был - они это делают. Вы не могли разместить заказ? Что, мы эту мебель не сделаем, кресла? Если мы делаем не хуже подобную продукцию. Особенно мебель. Телевизоры мы делаем.

Для гостей здесь будут также работать спа-центр — бассейн и джакузи. Плюс комплекс дополнительных услуг, таких как химчистка, аренда автомобиля, парикмахерская, прачечная, туристические услуги.

Здесь разработали специальные путеводители для гостей, которые хотят побольше узнать о традициях и достопримечательностях Беларуси. Для деловых людей есть конференц-залы.

Кстати, штат отеля почти сформирован. Это больше 200 рабочих мест. Президент считает возможным наладить на базе «Ренессанса» подготовку специалистов для работы в гостиничной сфере страны.

Первыми гостями в Ренессансе станут хоккейные команды из Канады, Норвегии, Словакии, Дании, Чехии и Швеции. Прибудут в первых числах мая. В каких номерах будут жить спортсмены, рассказывает главный менеджер отеля. Господин Жеспер начинал свою карьеру как личный шеф-повар королевы Дании.

Францл Жеспер, генеральный менеджер гостиницы:

Вот это - стандартный номер, он рассчитан на двоих. Здесь 2 кровати, возможно именно в этом номере остановятся спортсмены из Дании, я сам кстати из Дании. За кого болеть буду? Я буду за белорусов, я же здесь теперь живу и работаю, я надеюсь, что команда достойно выступит, но вы уже победили, ведь вам выпала удача организовать мировой чемпионат у себя дома.

По сути, в Минске за последние 2 года удалось вдвое увеличить количество мест для проживания иностранных гостей и туристов. Чемпионат стал толчком для развития сферы гостеприимства. К началу мая минская гостиничная сеть будет насчитывать 43 объекта на любой вкус - хочешь люкс, хочешь эконом-вариант.