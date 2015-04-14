Константин Соколов: Бокс – нестрашный вид спорта, он во втором десятке по травматизму

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный тренер сборной Беларуси по боксу Константин Соколов.

Как прошел чемпионат Беларуси по боксу?

Константин Соколов:

На достаточно высоком уровне: организационном и в плане боев. Это был, в общем-то, чемпионат, который был отбором и на Европейские игры. Еще раз убедиться в правильности нашего выбора ребят. И те кандидаты, которых мы планируем в этом году на Европейские игры, чемпионаты Европы и мира, показали все свое мастерство, стали победителями, призерами. Поэтому все здесь хорошо.

Есть ли спортсмены, которые за последний год здорово прибавили, которые на этом первенстве прыгнули немножко выше головы, кто вас особенно порадовал?

Константин Соколов:

Выше головы кто-то прыгнул – я бы так не говорил. Но то, что подтвердили свое мастерство, достаточно хорошо отбоксировал и Дима Асанов, молодой 19-летний парень, и наш ветеран Виталий Бондаренко провел тяжелых три боя, победил. Сережа Новиков. Поэтому те ребята, которые в обойме и в кандидатах на участие в Олимпийских играх, показали свое мастерство, свой класс и стали чемпионами.

Принимал ли участие наша главная звезда любительского бокса Сергей Корнеев?

Константин Соколов:

Нет, он не принимал участия. Он сейчас готовится по индивидуальному графику, поэтому станет в строй к чемпионату Европы.

Посмотрел сюжет и еще раз приятно отметил для себя, что наконец-то сняли шлемы боксеры. Все смотрится гораздо динамичнее, интереснее, веселее. На ваш взгляд, это новшество, новация, а, точнее, возвращение к старым правилам украсило нынешний бокс?

Константин Соколов:

Конечно, без сомнений. Во-первых, даже видны глаза боксера, а то шлемом прикрывались. Да, может быть, первое время, когда первый Кубок был, в ноябре прошлого года, у нас было около 30 сечей, а на данном чемпионате только пять. То есть это говорит о том, что ребята приспособились, перестроились. И зрелищность, это у зрителей вызывает интерес, поэтому это правильное решение – возвращение к старой системе. Ее никто не отменял. Старая система лучше.

Опять-таки, касаясь видеоряда, который мы наблюдали в сюжете, там показывали, как наш Сергея Ляхович, который занимался под вашим руководством в сборной, когда вы ее возглавляли в первый раз, становился чемпионом мира среди профессионалов. Тогда вообще была классная обойма у вас: и Быковский, и Ляхович, и Зуев, и Мезга.

Константин Соколов:

То время, конечно, вспоминается с такой ностальгией. Там что ни вес, была какая-то личность. Именно личность, свой подчерк, своя школа (витебская, могилевская, минская). Это были бойцы, поэтому со временем они стали кем-то в жизни, в боксе я имею в виду. Тот же Сережа Ляхович стал бронзовым призером в 1997 году, а потом стал, по прошествии лет, чемпионом мира среди профессионалов. Нашли себя в жизни ребята. Вот это самое важное. Вадим Мезга и другие.

Кстати, Сергей Хомицкий, которого мы тоже видели, интерконтинентальный пояс завоевал, он ведь тоже был.

Константин Соколов:

Я надеялся, что Сережа будет в 1998 году призером. У него и жеребьевка неплохая была, и все складывалось, но там фактор судейства немножко повлиял, его недонастрой, может быть. Тогда бы медаль была у Сережи. Но вот, по прошествии 16 лет, он взял, стал чемпионом. Молодец. В 40 лет стать – это респект боксеру, человеку вообще.

Меня всегда интересовали, любительские профессиональные спортсмены чем определяются? И, вообще, любитель может стать профессионалов?

Константин Соколов:

Так профессионалы и становятся любителями, в принципе, многие. Поэтому пройдя эту любительскую школу, многому ребята учатся, потом становятся профессионалами. Это все взаимосвязано. Дай бог, чтобы у нас ребят из любителей. И мы знаем и не скрываем это, что у любителей совершенно другие зарплаты. А там по голове бьют и здесь по голове бьют. Но там за большие деньги, а здесь – за мизер.

Как этот карьерный рост происходит? Нужно какую-то аттестацию сдавать?

Константин Соколов:

Нет. Вот Сережа, допустим, Ляхович показал себя – заинтересовались. Тот же Сережа Дычков, такой был финалист Европы, призер мира, им заинтересовались тут же на чемпионате мира американцы и давали большие деньги. Он отказался и сказал, что должен стать чемпионом Европы среди любителей. Так у него сложилось – он стал серебряным. Но в конечном итоге в профессионалы ему не удалось попасть.

Продолжая этот ряд – Сергей Рабченко. Вы не жалеете, что он так рано ушел в профессионалы, ведь мог бы он, наверное, в любителях достичь тоже каких-то высот серьезных.

Константин Соколов:

Здесь жалеть, не жалеть – выбор каждого. Конечно, в этом отношении я думаю, что здесь общая беда: где-то недоработали, может быть, личный тренер, главный тренер, функционер, что не задержали парня вовремя. И он свой талант проявил у профессионалов. То есть, знаете, когда государство вкладывает много денег, начиная с юношей, юниоров, и потом вдруг парень уходит, это очень обидно. И тому пример не только Сережа Рабченко. И Ваня Баранчик – молодой, перспективный, чемпион мира был среди юношей. И вдруг он приходит и заявляет, что уходит в профессионалы. Для нас это был шок. Но это жизнь. Значит мы должны иметь запас прочности, чтобы и вместо Ивана были другие, и вместо Рабченко. Поэтому работать надо. Работать, работать и работать.

Почему же мы дам не видели в сюжете на ринге?

Константин Соколов:

Потому что ваши коллеги приехали немножко позже, когда у нас прошли финальные бои среди девушек. И те девушки, которые у нас на слуху, четыре девчонки, я имею в виду в штатной команде (у нас 16 ребят и четыре девчонки), стали чемпионами и уехали уже. Они раньше заканчивали. Потому что мало было пар, к сожалению, пока. Но женский бокс начинает потихоньку развиваться. Очень тяжело, но тем не менее.

А почему так тяжело?

Константин Соколов:

Все сначала тяжело, как говорят, и дом построить тяжело. А мы строим дом, только женский дом, поэтому надо время какое-то, надо тренерские кадры. Надо такие тренеры, которые действительно будут этих девочек любить, лелеять, в первую очередь, а потом научат их. Завлечь же нужно. Сейчас же идет конкуренция между видами спорта: какой тренер сумеет завлечь, какого родителя надо убедить, что это его выбор, а не вот это. Поэтому здесь много, как говорил выше, зависит от личности тренера. И, естественно, от телевидения, от рекламы. Мы Максима Мирного рекламируем (он это заслужил), Дашу Домрачеву рекламируем (она заслужила действительно). Поэтому и такой результат. А бокс – нестрашный вид спорта. Он во втором десятке по травматизму. Бокс нужен, особенно мужчинам.

Вот для этого, наверное, и нужна олимпийская медаль нашей сборной, чтобы пошел этот вал популяризации, чтобы детишки пошли еще больше заниматься, девчушки в том числе.

Константин Соколов:

Вы знаете, эту медаль так хочется. Слава Яновский был первым олимпийским чемпионом, потом – Афины – Витя Зуев, Мага Ариф Гаджиев – два «серебра». И, конечно, лично я, когда начал работать, для себя в душе очень хочу эту медаль в Рио. Но, естественно, если я буду работать, а я этого хочу, мы, конечно, должны повторить хотя бы Афины.

Мы будем надеяться, будем верить, все-таки белорусский бокс имеет славные традиции. Не правда ли?

Константин Соколов:

Если в совокупности все сложить (и Советский Союз, и сейчас нашу самостоятельность), все-таки столько медалей на Европе, на мире. И каждый год они или у юношей, или у юниоров. Есть какая-то стабильность. Просто надо сейчас, как говорят, выйти на Олимп. Тяжело, долгая дорога, но дорогу осилит идущий.