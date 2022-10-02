«Для меня это жизнь». Почему белорусские кикбоксеры идут в этот суровый спорт?

Новости Беларуси. Кикбоксинг пишется в одно слово, перевод с английского – удар ногой. Если вам уже нравится, пора выбрать направление, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Американский лоу-кик, фулл-кик, японский К-1 или сольные композиции.

Чтобы пополнить ряды сборной, всем тем, кто жаждет славы мирового ринга, необходимо громко заявить о себе на чемпионате страны. Регионы работают на местах так, что не знаешь, кому завидовать.

Новополоцк – город небольшой, но спорт там любят. Семья Хоменок – уже в третьем поколении кикбоксеры. Петр Петрович – основатель новополоцкой школы восточных видов единоборств. Андрей, младший сын, по итогам 2021 года отмечен премией «За преданность спорту», средний Максим – коуч, а самый маленький сын Андрея делает первые шаги.

Андрей Хоменок, обладатель премией «За преданность спорту»:

Занимаюсь кикбоксингом с шести лет. Мне уже 32. Для меня это жизнь. Я пока еще спортсмен, небольшая травма была. Восстанавливаюсь, пока еще держусь в спорте. Но тоже в дальнейшем планирую заниматься тренерской карьерой.

В 21 век эмансипации и гендерного равенства на кикбоксинг начали заглядываться и девочки. А что остается делать, если мальчики залипают в телефонах. Катя Андрушкевич очень любит готовить пирожки, она балует папу белорусскими изысками, а он в свою очередь делится секретами ведения боя.

Дмитрий Андрушкевич, судья соревнований:

Девушка в кикбоксинге, раньше казалось, что это неправильно. Но в последнее время девушек много в кикбоксинге. И они проявляют больше стараний, чем ребята.

Екатерина Андрушкевич, участница турнира:

Мне нужен кикбоксинг, чтобы защищаться и постоять за себя. Я не бью папу, я тренируюсь. – Папа любит, дочка просто хочет быть похожей на папу, копирует его. Я не жмот, покупаю своей дочке, что надо. Есть у нее огромное желание тренироваться, выступать.

– Я иногда ношу платья, но больше люблю спорт.

– Я знаю своего ребенка.

Чемпионат Беларуси по кикбоксингу-2022 собрал 149 участников со всей страны. Соревновательный ринг в «Стайках» буквально подпрыгивал от заряда энергии белорусских кикбоксеров. Маститые пробивали дорожку к финалу уверенно, те, кто на старте спортивной карьеры, бурлил амбициями и горячностью.

Кирилл Грек, участник турнира:

Я хочу прославить свою страну, чтобы за моей спиной поднимался белорусский флаг, потому что я горжусь своей страной. Я хочу, чтобы она прославилась. И чтобы о моей стране говорили.