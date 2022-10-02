«Для меня это жизнь». Почему белорусские кикбоксеры идут в этот суровый спорт?
Новости Беларуси. Кикбоксинг пишется в одно слово, перевод с английского – удар ногой. Если вам уже нравится, пора выбрать направление, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Американский лоу-кик, фулл-кик, японский К-1 или сольные композиции.
Чтобы пополнить ряды сборной, всем тем, кто жаждет славы мирового ринга, необходимо громко заявить о себе на чемпионате страны. Регионы работают на местах так, что не знаешь, кому завидовать.
Новополоцк – город небольшой, но спорт там любят. Семья Хоменок – уже в третьем поколении кикбоксеры. Петр Петрович – основатель новополоцкой школы восточных видов единоборств. Андрей, младший сын, по итогам 2021 года отмечен премией «За преданность спорту», средний Максим – коуч, а самый маленький сын Андрея делает первые шаги.
Андрей Хоменок, обладатель премией «За преданность спорту»:
Занимаюсь кикбоксингом с шести лет. Мне уже 32. Для меня это жизнь. Я пока еще спортсмен, небольшая травма была. Восстанавливаюсь, пока еще держусь в спорте. Но тоже в дальнейшем планирую заниматься тренерской карьерой.
В 21 век эмансипации и гендерного равенства на кикбоксинг начали заглядываться и девочки. А что остается делать, если мальчики залипают в телефонах. Катя Андрушкевич очень любит готовить пирожки, она балует папу белорусскими изысками, а он в свою очередь делится секретами ведения боя.
Дмитрий Андрушкевич, судья соревнований:
Девушка в кикбоксинге, раньше казалось, что это неправильно. Но в последнее время девушек много в кикбоксинге. И они проявляют больше стараний, чем ребята.
Екатерина Андрушкевич, участница турнира:
Мне нужен кикбоксинг, чтобы защищаться и постоять за себя. Я не бью папу, я тренируюсь.
– Папа любит, дочка просто хочет быть похожей на папу, копирует его. Я не жмот, покупаю своей дочке, что надо. Есть у нее огромное желание тренироваться, выступать.
– Я иногда ношу платья, но больше люблю спорт.
– Я знаю своего ребенка.
Чемпионат Беларуси по кикбоксингу-2022 собрал 149 участников со всей страны. Соревновательный ринг в «Стайках» буквально подпрыгивал от заряда энергии белорусских кикбоксеров. Маститые пробивали дорожку к финалу уверенно, те, кто на старте спортивной карьеры, бурлил амбициями и горячностью.
Кирилл Грек, участник турнира:
Я хочу прославить свою страну, чтобы за моей спиной поднимался белорусский флаг, потому что я горжусь своей страной. Я хочу, чтобы она прославилась. И чтобы о моей стране говорили.
В 2022 году основной старт для белорусских кикбоксеров – международный фестиваль в Кемерово. Чтобы попасть в нашу команду, которая отправится в Россию в конце октября, необходимо было стать финалистом чемпионата Беларуси, а это значит, пройти пульку и победить как минимум пять раз.