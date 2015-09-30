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Конное троеборье: возможность попасть на чемпионат Европы и мира, право на участие в Олимпийских играх 2016 в Бразилии

30 сентября 2015 11:21
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Здесь важна скорость, физическая подготовка, смелость обоих участников - всадника и его лошади.

Соревнования по троеборью в Беларуси проходят из года в год. В этом году - возможность попасть на чемпионат Европы и мира, а также право участвовать в Олимпийских играх 2016 в Бразилии.

Конное троеборье состоит из трёх этапов: манежной езды, полевых испытаний и преодоление препятствий. Самое зрелищное и захватывающее - конкур: когда троеборцы должны пройти маршрут, стараясь преодолеть преграды.

За падение с лошади и за непослушание грозит дисквалификация. А за сбитый барьер - штрафные очки.

Опытные всадники стараются максимально правильно показывать движение лошади и аккуратно выполнять элементы.

Несмотря на то, что все маневры точно отточены на тренировках, перед любыми соревнованиями у каждого наездника есть свои суеверия.

Умение ездить верхом на лошади, а тем более схватывать каждое её движение, приходит только с практикой.

Очень важен внутренний контакт. Он позволит снять страх и создаст атмосферу взаимного доверия. 

Кстати, изначально в Европе конное троеборье было исключительно делом офицеров-кавалеристов. Манежная езда показывала готовность лошадей к военным парадам, кросс - способность к сражениям и боевым испытаниям, а преодоление препятствий - доказывало стойкость четвероногого «бойца».

# Фотофакт # Человек и животные # Конный спорт # Виктория Ходосок # Владимир Тишкин

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