Конное троеборье: возможность попасть на чемпионат Европы и мира, право на участие в Олимпийских играх 2016 в Бразилии

Здесь важна скорость, физическая подготовка, смелость обоих участников - всадника и его лошади.

Соревнования по троеборью в Беларуси проходят из года в год. В этом году - возможность попасть на чемпионат Европы и мира, а также право участвовать в Олимпийских играх 2016 в Бразилии.

Конное троеборье состоит из трёх этапов: манежной езды, полевых испытаний и преодоление препятствий. Самое зрелищное и захватывающее - конкур: когда троеборцы должны пройти маршрут, стараясь преодолеть преграды.

За падение с лошади и за непослушание грозит дисквалификация. А за сбитый барьер - штрафные очки.

Опытные всадники стараются максимально правильно показывать движение лошади и аккуратно выполнять элементы.

Несмотря на то, что все маневры точно отточены на тренировках, перед любыми соревнованиями у каждого наездника есть свои суеверия.

Умение ездить верхом на лошади, а тем более схватывать каждое её движение, приходит только с практикой.

Очень важен внутренний контакт. Он позволит снять страх и создаст атмосферу взаимного доверия.

Кстати, изначально в Европе конное троеборье было исключительно делом офицеров-кавалеристов. Манежная езда показывала готовность лошадей к военным парадам, кросс - способность к сражениям и боевым испытаниям, а преодоление препятствий - доказывало стойкость четвероногого «бойца».