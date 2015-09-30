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ФК БАТЭ победил «Рому» в групповом раунде Лиги чемпионов — 3:2

30 сентября 2015 07:40
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Новости Беларуси. 29 сентября вечером футбольный клуб «БАТЭ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов победил итальянскую «Рому» со счетом 3:2. Таков итог первого домашнего матча сезона на «Борисов-Арене». Игра с итальянским грандом футбола принесла белорусам 3 очка.

Также в нашей группе «Барселона» победила немецкий «Байер» — 2:1. Сейчас «Барселона» имеет 4 очка, «Байер» и БАТЭ — по 3, «Рома» — 1. В следующем туре, 20 октября, белорусские футболисты на поле «Борисов-Арены» сыграют с испанской «Барсой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Футбол Беларуси

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