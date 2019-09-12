Большие победы и большая любовь чемпионов

Вот и пришла к нам осень. «Унылая пора, очей очарованье…» Это Пушкин. А кто-то помнит песню Эдуарда Хиля «Осень - пора любви моей…». Да, осень – это красиво, поэтому, наверное, люди выбрали осень для свадеб.

Жизнь пролетает быстро, как времена года. Нередко и чувства людей друг к другу меняются, становятся короткими и упрощенными. Вот Борис Корчевников – молодец, в своей программе «Судьба человека» на РТР ведет задушевные диалоги о любви. Приходит к нему в студию уважаемый артист, кумир миллионов, и нежно так рассказывает о жёнах – первой, второй, пятой… Не забывает попечалиться и о детях, оставленных с ними. Бабушки смотрят и думают: какое большое сердце у этого артиста, скольким людям он подарил счастье! А переключишься на другой канал – там внебрачные дети выстроились в очередь на анализ ДНК, устанавливать отцовство звездных людей. Мы смотрим на это как на шоу, но невольно ловим себя на мысли, что такой лёгкой становится сама жизнь: пришел – ушел, сошлись – расстались…

Чтобы всё-таки в неласковые осенние дни подарить вам остатки летнего солнца, предлагаем небольшую галерею семейных портретов наших известных спортсменов, которым, как кажется, повезло в любви. Или сами чемпионы её взрастили и сумели сберечь, несмотря на капризы судьбы.

Таких счастливчиков среди них много. Но сами знаете, как бывает: сегодня любовь есть, а завтра «прости, прощай!» Порой оказывается, что это не любовь была вовсе – только страсть, что не одно и то же. Поэтому выбрали красивые многодетные семьи. Во-первых, из зависти, что там реально любовь. Во-вторых, из ощущения стабильности, что никуда уже с этой лодки им не деться.

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир и его жена Наташа, кстати, познакомились в день влюбленных – 14 февраля. Этот день они помнят как особенный в их отношениях. Девушка подарила спортсмену «валентинку», с чего, собственно, и началось рождение их взаимных чувств, а потом и большой семьи. Сейчас у них четверо детей. Антон на днях заявил о завершении своей карьеры в спорте, вернее, о том, что прыгать уже не будет на соревнованиях. Он принял предложение тренировать команду фристайлистов Казахстана. Тяжело будет делить время между своей большой семьёй и казахами. Ничего – справится. У чемпиона на всё силы хватит, семья поможет.