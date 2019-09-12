Прямой эфир

Большие победы и большая любовь чемпионов

12 сентября 2019 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот и пришла к нам осень. «Унылая пора, очей очарованье…» Это Пушкин.  А кто-то помнит песню Эдуарда Хиля «Осень - пора любви моей…». Да, осень – это красиво, поэтому, наверное, люди выбрали осень для свадеб.   

Жизнь пролетает быстро, как времена года. Нередко и чувства людей друг к другу меняются, становятся короткими и упрощенными. Вот Борис Корчевников – молодец, в своей программе «Судьба человека» на РТР ведет задушевные диалоги о любви. Приходит к нему в студию уважаемый артист, кумир миллионов, и нежно так рассказывает о жёнах – первой, второй, пятой… Не забывает попечалиться и о детях, оставленных с ними. Бабушки смотрят и думают: какое большое сердце у этого артиста, скольким людям он подарил счастье!  А переключишься на другой канал – там внебрачные дети выстроились в очередь на анализ ДНК, устанавливать отцовство звездных людей. Мы смотрим на это как на шоу, но невольно ловим себя на мысли, что такой лёгкой становится сама жизнь: пришел – ушел, сошлись – расстались…     

Чтобы всё-таки в неласковые осенние дни подарить вам остатки летнего солнца, предлагаем небольшую галерею семейных портретов наших известных спортсменов, которым, как кажется, повезло в любви. Или сами чемпионы её взрастили и сумели сберечь, несмотря на капризы судьбы.     

Таких счастливчиков среди них много. Но сами знаете, как бывает: сегодня любовь есть, а завтра «прости, прощай!» Порой оказывается, что это не любовь была вовсе – только страсть, что не одно и то же. Поэтому выбрали красивые многодетные семьи. Во-первых, из зависти, что там реально любовь. Во-вторых, из ощущения стабильности, что никуда уже с этой лодки им не деться.  

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир и его жена Наташа, кстати, познакомились в день влюбленных – 14 февраля. Этот день они помнят как особенный в их отношениях. Девушка подарила спортсмену «валентинку», с чего, собственно, и началось рождение их взаимных чувств, а потом и большой семьи. Сейчас у них четверо детей. Антон на днях заявил о завершении своей карьеры в спорте, вернее, о том, что прыгать уже не будет на соревнованиях. Он принял предложение тренировать команду фристайлистов Казахстана. Тяжело будет делить время между своей большой семьёй и казахами. Ничего – справится. У чемпиона на всё силы хватит, семья поможет.  

Большие победы и большая любовь чемпионов -1

Мы знаем ещё одну знаменитую семью, где четверо, – Максима и Ксении Мирных. Вот ведь тоже повезло им друг с другом. Однажды в интервью Ксения говорила об этом везении: когда у тебя четверо детей, ты начинаешь верить, что все события, слава Богу, вели их с Максимом к встрече. Но если бы сами они не стремились к ней, ничего бы не было. Всё так. Есть она, судьба человека. Но и характер – не лишнее в каждом из нас. Мы семью свою должны делать сами.

Большие победы и большая любовь чемпионов -4


Источник фото: instagram.com/xsanka31/

Бывший капитан БАТЭ Дмитрий Лихтарович и жена его Ольга эту житейскую философию знают лучше. У них тоже четверо детей. Но сами постарше, и дети – двое уже взрослые, а двое ещё карапузы. Послушаешь, как дом их устроен, как они воспитывают отношения между собой, и думаешь – вот кого бы почаще в телевизор, чтобы все с них пример брали. А то всё какие-то летуны да брошенные дети.

Большие победы и большая любовь чемпионов -7


Фото из личного архива Ольги Лихтарович. Источник фото: by.tribuna.com

Что такое самому управлять судьбой, очень хорошо усвоил наш прославленный лыжник Сергей Долидович. Рано остался без родителей, вынужден был кормить и одевать себя самостоятельно. И хотел быть впереди. И шел к этому из последних сил. Участвовал в семи олимпиадах и двенадцати чемпионатах мира. Теперь вот оставил карьеру. Но не лыжи. И жена Ирина, и дочери любят спорт. Ирина была чемпионкой страны среди юниоров. Старшие дочери тоже показывают результаты. А еще они любят друг друга. Большая дружная семья.

Большие победы и большая любовь чемпионов -10


Источник фото: instagram.com/dolidovichsergei/

Хватанул бед в юные годы и чемпион мира по шоссейным велогонкам Василий Кириенко. В его многодетной семье сначала на рыбалке утонул отец, спустя шесть лет от болезни ушла мама. А когда такое случается в судьбе нормальных людей, они сами становятся внимательными к своим родным, бережно несут по жизни свою к ним любовь. Он как-то признавался, что всегда и везде только и думает о жене Наталье и троих своих малышатах. И они платят ему тем же. А почему должно быть иначе?!

Большие победы и большая любовь чемпионов -13


Источник фото: pressball.by

Мы неспроста обратились к спортсменам. Артисты – визави звездных телеведущих рейтинговых программ – они люди особенные. В кино или на сцене они могут быть одни, а в жизни – другие. Где он настоящий – не всегда понимаешь. Со спортсменами же проще и искреннее.

Ваш В.Д.

# Праздничные даты # Максим Мирный # Антон Кушнир # Василий Кириенко # Сергей Долидович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы счастливы использовать этот шанс». Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
12 сентября 2019 08:41

«Мы счастливы использовать этот шанс». Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча
11 сентября 2019 20:53

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча

Рамиль Гулиев о матче Европа – США: «Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях»
11 сентября 2019 20:43

Рамиль Гулиев о матче Европа – США: «Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях»