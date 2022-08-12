Конкурентоспособны на мировой арене. Иван Нестерович о выступлении белорусов на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Накануне наши снайперы записали в свой актив золото и две бронзы. Стоит отметить, что на турнире именно подрастающее поколение показывает выдающиеся результаты.

Иван Нестерович, старший тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Наша юниорская команда выступает довольно успешно. Она, в принципе, конкурентоспособна не только в Российской Федерации, но и на мировой арене. Выступит Иван Казак, Анна Молодова, Коваленок Никита, Рогачев Климент. Петрова Александра сегодня заняла первое место. Хотелось бы большего от Демешева Владислава. Но еще есть впереди командные старты.