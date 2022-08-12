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Конкурентоспособны на мировой арене. Иван Нестерович о выступлении белорусов на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

12 августа 2022 18:46
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки вновь на пьедестале открытого Кубка России. 12 августа копилка белорусов пополнилась еще двумя наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкурентоспособны на мировой арене. Иван Нестерович о выступлении белорусов на открытом Кубке России по пулевой стрельбе-1

Золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета у юниоров завоевала Александра Петрова, у Любови Яскевич бронза.

Конкурентоспособны на мировой арене. Иван Нестерович о выступлении белорусов на открытом Кубке России по пулевой стрельбе-4

Накануне наши снайперы записали в свой актив золото и две бронзы. Стоит отметить, что на турнире именно подрастающее поколение показывает выдающиеся результаты.

Конкурентоспособны на мировой арене. Иван Нестерович о выступлении белорусов на открытом Кубке России по пулевой стрельбе-7

Иван Нестерович, старший тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Наша юниорская команда выступает довольно успешно. Она, в принципе, конкурентоспособна не только в Российской Федерации, но и на мировой арене. Выступит Иван Казак, Анна Молодова, Коваленок Никита, Рогачев Климент. Петрова Александра сегодня заняла первое место. Хотелось бы большего от Демешева Владислава. Но еще есть впереди командные старты.

# Стрельба # Иван Нестерович # Александра Петрова # Любовь Яскевич # Иван Казак # Анна Молодова # Никита Коваленок # Климент Рогачев # Владислав Демешев # Фотофакт

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