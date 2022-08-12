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Хоккей. Кубок Салея. Результаты матча игрового дня

12 августа 2022 18:41
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Новости Беларуси. 11 августа тремя матчами в группе «Б» продолжился розыгрыш Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Настоящий голевой урожай собрала команда Гомеля, которая забросила семь шайб в ворота Могилева.

Хоккей. Кубок Салея. Результаты матча игрового дня-1

Соперник смог ответить лишь единожды. Возможно, помогли домашние стены, но на протяжении всего матча доминировали именно гомельчане. Лишь в третьем периоде атака вражеских ворот «Могилевом» увенчалась успехом, но этого явно было недостаточно, учитывая скорости и атаки соперника.

Хоккей. Кубок Салея. Результаты матча игрового дня-4

Также из итогов вечера: действующий чемпион страны «Металлург» утратил шансы на борьбу за выход в финал четырех. «Волки» дома уступили «Витебску» со счетом 2:4.

Хоккей. Кубок Салея. Результаты матча игрового дня-7

«Химик» и «Локомотив» выявили сильнейшего лишь в овертайме, где удачливее оказались новополочане – 2:1.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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