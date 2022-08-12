Хоккей. Кубок Салея. Результаты матча игрового дня

Новости Беларуси. 11 августа тремя матчами в группе «Б» продолжился розыгрыш Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Настоящий голевой урожай собрала команда Гомеля, которая забросила семь шайб в ворота Могилева.

Соперник смог ответить лишь единожды. Возможно, помогли домашние стены, но на протяжении всего матча доминировали именно гомельчане. Лишь в третьем периоде атака вражеских ворот «Могилевом» увенчалась успехом, но этого явно было недостаточно, учитывая скорости и атаки соперника.

Также из итогов вечера: действующий чемпион страны «Металлург» утратил шансы на борьбу за выход в финал четырех. «Волки» дома уступили «Витебску» со счетом 2:4.