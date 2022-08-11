Солигорский «Шахтёр» покидает квалификационный раунд Лиги конференции

5 августа «горняки» сыграли в нулевую ничью, у них были неплохие шансы на проход дальше. Нужно было выигрывать. Однако итоговую викторию со счетом 1:0 праздновали румынские футболисты. И именно они идут дальше, а «Шахтер» едет домой играть в национальном чемпионате. Яркой игры не получилось. На 38-й минуте наши парни пропустили и ответить не смогли.