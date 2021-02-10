Волейбол. «Минчанка» повторно проиграла «Динамо-Ак Барсу» в Суперлиге

Как и встреча 9 февраля, поединок 10 февраля также закончился со счетом 1:3 не в нашу пользу.

Новости Беларуси. Неудачный выезд в столицу Татарстана. Волейболистки «Минчанки» в рамках российской Суперлиги проиграли казанскому «Динамо-Ак Барсу» во второй раз за два дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» довольно долго входила в игру, из-за чего хозяйки паркета уверенно забрали два стартовых сета – первый с разницей +8, второй – целых +14. Зато в следующих партиях борьба шла до последнего мяча. Третий сет с минимальным перевесом остался уже за нашими девушками – 25:23, в четвертом дело также дошло до равных цифр в самой концовке, но два решающих очка выиграло «Динамо-Ак Барс» – в итоге 26:24. Это поражение стало для «Минчанки» уже четвертым в российской Суперлиге кряду.