ЧМ по биатлону. Как сборная Беларуси выступила в смешанной эстафете?

Стартером у команды Беларуси был назначен Антон Смольский, биатлонист блестяще справился со своим этапом, передав эстафету Сергею Бочарникову на первой позиции. Правда, гонка у Сергея не задалась от слова совсем. Допустив по промаху на обоих рубежах, наш спортсмен сильно отстал ходом и на финиш этапа привез более двух минут отставания. Спасать положение пришлось Елене Кручинкиной. Правда, с двумя штрафными кругами на стойке сделать ей это было трудно. Динара Алимбекова принимала эстафету уже 19-й. Оба раза отстреляв чисто, белоруска сумела поднять команду на итоговое 14 место.