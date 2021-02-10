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ЧМ по биатлону. Как сборная Беларуси выступила в смешанной эстафете?

10 февраля 2021 20:46
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В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. 10 февраля программу главного турнира сезона открывала смешанная эстафета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧМ по биатлону. Как сборная Беларуси выступила в смешанной эстафете?-1

Стартером у команды Беларуси был назначен Антон Смольский, биатлонист блестяще справился со своим этапом, передав эстафету Сергею Бочарникову на первой позиции. Правда, гонка у Сергея не задалась от слова совсем. Допустив по промаху на обоих рубежах, наш спортсмен сильно отстал ходом и на финиш этапа привез более двух минут отставания. Спасать положение пришлось Елене Кручинкиной. Правда, с двумя штрафными кругами на стойке сделать ей это было трудно. Динара Алимбекова принимала эстафету уже 19-й. Оба раза отстреляв чисто, белоруска сумела поднять команду на итоговое 14 место. 

ЧМ по биатлону. Как сборная Беларуси выступила в смешанной эстафете?-4

Победителем же эстафеты стала сборная Норвегии. Серебро – у австрийцев. Бронза – у команды Швеции.

# Чемпионат мира по биатлону # Антон Смольский # Елена Кручинкина # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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