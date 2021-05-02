«Конкуренция растёт». Белорусские паралимпийцы о тренировках и соревнованиях

Новости Беларуси. Белорусские традиции в паралимпийском спорте очень сильные, наши ребята не ездят туристами на международные старты, они с завидным постоянством привозят с форумов медальные россыпи. На главные игры четырехлетия они ставят задачи конкретные и их выполняют на 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2016-м в Рио белорусы были представлены в пяти видах спорта, в трех из них были медали. Юлия Силипицкая о неограниченных спортивных амбициях.

Бассейн, дорожки, секундомер. Легкое волнение воды и неоднозначный запах антисептического раствора. Для одних это развлечение, для других – работа, а для Игоря Бокия, шестикратного чемпиона Паралимпиады, это еще и страсть.

Игорь Бокий, шестикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию:

Когда идут серьезные соревнования, еще накануне, за час уже начинаешь ощущать волнение, но стараешься это перебарывать. Появляется азарт, который сподвигает тебя на хорошую выкладку на дистанции, на работу, на максимальную отдачу. Он стал мультирекордсменом, но это было пять лет назад, сегодня Игорь готовится вновь к олимпийским баталиям. Только вот с кем он будет соревноваться в Токио – с соперниками или с секундомером? Может, просто сам с собой.

Игорь Бокий:

Конкуренция есть, она растет, появляются новые люди, молодежь на пятки начинает наступать. Будем стараться удерживать позиции, работать. Хотелось бы все дистанции улучшить, а там уже будет видно, на что хватит сил. После Рио о белорусском пловце заговорили как о феномене, хотя сам считает, что просто надо правильно распределить приоритеты и понять, что для тебя спорт.

Игорь Бокий:

Спорт – это и признание, и возможность проявить себя, выступая за свою страну. Это работа, это требует немалых усилий, чтобы стать лучшим, выиграть что-то. Это требует больших затрат. Плавание для Игоря – это официальное место работы, непосредственный начальник – тренер, без которого добиться высоких результатов невозможно.

Игорь Бокий:

Тренировки и весь процесс разрабатывает тренер. Он смотрит по ощущениям, опирается на мое чувство, на видение меня в воде. А моя задача – делать все остальное, сопутствующее: хороший отдых, восстановление, питание, нужно держать на месте свой привычный вес. Не перебирать и не уходить в меньший. Сейчас вес 82 кг, а рост 190 см.

Итак, в рамках подготовки к предстоящему паралимпийскому форуму Бокий стартанет еще и на мировой серии, и на чемпионате Европы. К Токио он выйдет на пик формы, а мы с нетерпением будем ждать его новых фантастических результатов.

А вот паралимпийский пловец Алексей Талай превзошел все ожидания, многократный рекордсмен мира и Европы, помимо спорта, занялся общественной деятельностью. Теперь он мотивационный спикер и член Конституционной комиссии. Алексей успешно совмещает спорт и рьяно отстаивает свою гражданскую позицию. А еще он прекрасный отец четверых детей, среди множества регалий и титулов – призер «Папа года».

Спорт для Талая – это часть жизни, и если он выступает на международной арене, то всегда побеждает. Вот и на этот раз наш чемпион возвращался с мировой серии по плаванию с золотом, огромная армия болельщиков сделала сюрприз триумфатору прямо в аэропорту.

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию:

Все спортсмены стараются: и олимпийцы, и паралимпийцы. Такой момент для нашей страны важный, хочется нашим родным дать какого-то позитива, какой-то радости. Как мне удалось, но я установил новый мировой рекорд. Ура!