«Хотим достойно представлять нашу страну». Узнали, какие планы у чемпионов по фехтованию на Паралимпиаду-2021

Новости Беларуси. Белорусские традиции в паралимпийском спорте очень сильные, наши ребята не ездят туристами на международные старты, они с завидным постоянством привозят с форумов медальные россыпи. На главные игры четырехлетия они ставят задачи конкретные и их выполняют на 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2016-м в Рио белорусы были представлены в пяти видах спорта, в трех из них были медали. Юлия Силипицкая о неограниченных спортивных амбициях.

В Рио, помимо шести золотых медалей Игоря Бокия, одна, но весомая, была у Андрея Праневича в фехтовании. Чтобы добраться до олимпа, белорус преодолел семь поединков. Чемпион приезжает на тренировку на своем личном авто.

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион (фехтование на колясках):

Это моя третья машина, благодаря фехтованию. Часто не люблю их менять, на механической коробке с ручным управлением – это было как игра на пианино, очень сложно все, поэтому пока на автомате взял. Все свое ношу с собой. Процедура такая бывает, когда за день раз 10-20 надо куда-то вылезть, уже и тренировка не нужна.

Сейчас Андрей Праневич готовится к Токио в компании очаровательного женского квартета. Отбор на Паралимпиаду-2021 в фехтовании проходит по мировому рейтингу, за основу взят промежуток с ноября 2018-го по февраль 2019-го. Все лицензионные турниры, включая ЧЕ-2021, в этом виде спорта отменены.

Андрей Праневич:

Теперь у меня есть второй вид, на последнем этапе я на сабле попал в восьмерку. Для того времени, сколько я тренируюсь, я считаю, результат достойный. Фехтование кардинально поменяло всю мою жизнь. Я в свое время жил по течению, ни целей, ни перспектив, не думал, не ждал. Семен Ефимович позвал меня. Так быстро и не распознаешь, кто скрывается за маской самурая.

Андрей Праневич:

Готовлюсь ко второй Олимпиаде. Я считаю, что первое место мое, в честь тренера, я надеюсь, будет. Семен Ефимович, золото будет для вас.

Алеся Мокрицкая, неоднократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:

Придя сюда, была застенчивой и стеснительной, но фехтование меня раскрыло со всех сторон. То есть где-то потерялась моя застенчивость, я стала уверенной, добиваюсь успехов, уверенность растет с каждым разом.

Фехтование на колясках достаточно сложное в техническом плане, да и в оборудовании можно запутаться. Здесь без помощи тренера никуда.