Дэйв Льюис: В юниорской сборной Беларуси по хоккею есть игроки, которые могут дорасти до уровня национальной команды

Новости Беларуси. Помимо чемпионата мира в России и финала Олимпийской квалификации нам есть еще на что обратить внимание. Совсем скоро в Минске пройдет юниорский мировой форум. Он стартует уже 9 апреля. Дэйв Льюис, прилетевший в Беларусь лишь в субботу, уже успел побывать на тренировке наших юных хоккеистов. Эмоциями от этой встречи наставник национальной команды Беларуси поделился с журналистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Они были очень взволнованны, слушали так внимательно, у них горели глаза, они очень старались. Мне это понравилось. Я думаю, что здесь, безусловно, есть игроки, которые могут дорасти до уровня национальной команды. Юрий Файков работает по той же системе, по которой работаем и мы. Молодые игроки учатся и впитывают это в себя. Очень надеюсь, что это поможет им на предстоящем чемпионате мира в Минске.