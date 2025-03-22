В БГУФК прошёл день открытых дверей

Познакомиться с вузом изнутри и задать все интересующиеся вопросы. Такая возможность появилась у абитуриентов ведущего спортивного университета страны. В БГУФК прошел день открытых дверей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Познакомиться с вузом изнутри и задать все интересующиеся вопросы. Такая возможность появилась у абитуриентов ведущего спортивного университета страны. В БГУФК прошел день открытых дверей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для будущих студентов организовали экскурсии по учебным корпусам и спортивным объектам, мастер-классы и презентации каждого факультета. Ребята и их родители смогли получить всю необходимую информацию о правилах поступления, условиях обучения, а также дальнейшем трудоустройстве и профессиональном росте.
Среди востребованных специальностей – тренерская деятельность, спортивная психология и режиссура. Также в 2025 году открывается набор на физическую реабилитацию.
Наталья Машарская, декан факультета оздоровительной физической культуры БГУФК:
Ежегодно мы специалистов, наших выпускников, распределяем в систему здравоохранения. Но заявок и запросов значительно больше. Мы решили расширить профилизацию, поэтому в этом году делаем набор на гидрореабилитацию. Это будет специалист, который также будет востребован. И в Республике Беларусь еще ни одно учреждение высшего образования не готовит этого специалиста.
Для поступления в вуз необходимы не только сертификаты ЦТ, но также сдача внутреннего экзамена – физической подготовки. Для тех, кто давно живет спортивной жизнью, предоставляются льготы.
Ирина Гуслистова, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта БГУФК:
Достижения спортивные предполагают поступление без экзаменов или вне конкурса. Но очень важно отметить, что при поступлении вне конкурса обязательно нашим абитуриентам нужно иметь оценки в аттестате не ниже 6 баллов. Но, судя по прошлому году, у нас средний балл аттестата на наш факультет был 7,8. То есть очень высокий балл.
Платон Комар, абитуриент:
Я решил сюда поступать, потому что всю жизнь в спорте, нашел себя в борьбе. Люблю изучать биологию в школе и понял, что надо поступать на тренера. Минусов я не нашел. Дают общежитие, много свободного времени. Можно заниматься любым другим видом спорта, помимо своего основного.
Каждый год университет выпускает более 1 000 специалистов, среди них и именитые спортсмены.