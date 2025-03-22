В БГУФК прошёл день открытых дверей

Познакомиться с вузом изнутри и задать все интересующиеся вопросы. Такая возможность появилась у абитуриентов ведущего спортивного университета страны. В БГУФК прошел день открытых дверей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для будущих студентов организовали экскурсии по учебным корпусам и спортивным объектам, мастер-классы и презентации каждого факультета. Ребята и их родители смогли получить всю необходимую информацию о правилах поступления, условиях обучения, а также дальнейшем трудоустройстве и профессиональном росте. Среди востребованных специальностей – тренерская деятельность, спортивная психология и режиссура. Также в 2025 году открывается набор на физическую реабилитацию.

Наталья Машарская, декан факультета оздоровительной физической культуры БГУФК:

Ежегодно мы специалистов, наших выпускников, распределяем в систему здравоохранения. Но заявок и запросов значительно больше. Мы решили расширить профилизацию, поэтому в этом году делаем набор на гидрореабилитацию. Это будет специалист, который также будет востребован. И в Республике Беларусь еще ни одно учреждение высшего образования не готовит этого специалиста.

Для поступления в вуз необходимы не только сертификаты ЦТ, но также сдача внутреннего экзамена – физической подготовки. Для тех, кто давно живет спортивной жизнью, предоставляются льготы.

Ирина Гуслистова, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта БГУФК:

Достижения спортивные предполагают поступление без экзаменов или вне конкурса. Но очень важно отметить, что при поступлении вне конкурса обязательно нашим абитуриентам нужно иметь оценки в аттестате не ниже 6 баллов. Но, судя по прошлому году, у нас средний балл аттестата на наш факультет был 7,8. То есть очень высокий балл.