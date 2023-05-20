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Гандболистки клуба «Гомель» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси

20 мая 2023 20:08
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Новости Беларуси. Женский гандбольный клуб «Гомель» во второй раз подряд и шестой в истории стал чемпионом Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Гандболистки клуба «Гомель» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси-1

Во втором финальном матче гомельчанки дома обыграли гандболисток БНТУ-БелАЗ – 40:32. Хотя на старте противостояния повели именно гости. Но постепенно инициатива перешла к хозяйкам площадки. Напомним, в первом матче «Гомель» также праздновал победу со счетом 34:30. Обладательницами бронзовых наград чемпионата страны стали гандболистки «Городничанки». Девушки были сильнее спортсменок из брестского клуба «Виктория-Берестье». 

# Гандбол # Фотофакт

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