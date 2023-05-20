Гандболистки клуба «Гомель» второй раз подряд стали чемпионами Беларуси

Новости Беларуси. Женский гандбольный клуб «Гомель» во второй раз подряд и шестой в истории стал чемпионом Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором финальном матче гомельчанки дома обыграли гандболисток БНТУ-БелАЗ – 40:32. Хотя на старте противостояния повели именно гости. Но постепенно инициатива перешла к хозяйкам площадки. Напомним, в первом матче «Гомель» также праздновал победу со счетом 34:30. Обладательницами бронзовых наград чемпионата страны стали гандболистки «Городничанки». Девушки были сильнее спортсменок из брестского клуба «Виктория-Берестье».