«Ещё одна моя мечта исполнилась!» Горносько стала абсолютной чемпионкой Беларуси по художественной гимнастике

Конкуренцию нашим грациям на турнире составляли российские спортсменки. В субботу, 20 мая, лучших определяли в отдельных видах. Равных в заключительный день старта вновь не было лидеру национальной команды Алине Горносько. Завоеванное накануне золото индивидуального многоборья девушка подкрепила сразу четырьмя наградами высшей пробы: в мяче, обруче, булавах и ленте. Таким образом, Горносько – абсолютная чемпионка турнира. Спортсменка впервые в карьере выиграла все виды программы на одном старте. В планах – держать планку и готовиться к предстоящим чемпионатам. В том числе и зарубежным.

Алина Горносько, победительница открытого чемпионата Беларуси – 2023:

Я словила себя на мысли, что я никогда не приезжала на соревнования и не выигрывала прямо все. Что-нибудь где-нибудь да я подарила, какой-нибудь вид, там была ошибка, потом собрались, пошли дальше, отыгрываем. И вот чемпионат страны, такая несбывшаяся мечта. И сегодня все отдельные виды. Я очень рада, что еще одна моя мечта исполнилась. На следующей неделе проходит клубный чемпионат Франции. И у них есть возможность пригласить одного легионера из любой страны, чтобы выступать за их клуб. И когда мне предложили, я не верила. Но сейчас билеты на руках, меня там ждут, мне рассказали полностью план действий, они выбрали вид, в котором я буду выступать за команду. Они меня очень ждут.