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«Мешков Брест» на выезде обыграл столичный СКА в ЧБ по гандболу

20 мая 2023 20:09
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Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» на выезде обыграл столичный СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа получилась более чем убедительной. Под занавес противостояния преимущество гостей составило восемь мячей. 

«Мешков Брест» на выезде обыграл столичный СКА в ЧБ по гандболу-1

Хоть столичный коллектив и открыл счет голам, удержать преимущество в своих руках подопечные Папруги не смогли. «Мешковцы» планомерно сокращали отставание и к концу первого тайма вырвались вперед – 18:16. Во второй половине брестская дружина продолжала успешно атаковать. А вот результативность армейцев не позволила им догнать соперника. Как итог, победа «Мешкова» – 38:30. Следующий матч в финальной серии до трех побед состоится 24 мая в Бресте. 

# Гандбол # Фотофакт

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