«Мешков Брест» на выезде обыграл столичный СКА в ЧБ по гандболу

Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» на выезде обыграл столичный СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победа получилась более чем убедительной. Под занавес противостояния преимущество гостей составило восемь мячей.

Хоть столичный коллектив и открыл счет голам, удержать преимущество в своих руках подопечные Папруги не смогли. «Мешковцы» планомерно сокращали отставание и к концу первого тайма вырвались вперед – 18:16. Во второй половине брестская дружина продолжала успешно атаковать. А вот результативность армейцев не позволила им догнать соперника. Как итог, победа «Мешкова» – 38:30. Следующий матч в финальной серии до трех побед состоится 24 мая в Бресте.