Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

C последними подробностями и итогами дневной серии игр из «Чижовка-Арены» корреспондент Ярослав Писаренко.

Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Россия вышла в полуфинал Рождественского турнира. Это главный итог дневной игровой серии. Россияне возглавили группу «С». Сегодня они победили сборную Словакии со счетом 4:1.

Один из игроков сборной Словакии высказал свое мнение, почему им не удалось победить команду России.