Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
C последними подробностями и итогами дневной серии игр из «Чижовка-Арены» корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Россия вышла в полуфинал Рождественского турнира. Это главный итог дневной игровой серии. Россияне возглавили группу «С». Сегодня они победили сборную Словакии со счетом 4:1.
Один из игроков сборной Словакии высказал свое мнение, почему им не удалось победить команду России.
Ян Плева, игрок команды Словакии:
Команда России хорошо катается по всей площадке.
Параллельно с матчем Россия – Словакия на малой арене состоялся матч между сборными Китая и Балкан. 8:6 – победа китайской команды.