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Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

05 января 2019 15:27
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Новости Беларуси. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея

C последними подробностями и итогами дневной серии игр из «Чижовка-Арены» корреспондент Ярослав Писаренко.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -1

Ярослав Писаренко, СТВ:
Россия вышла в полуфинал Рождественского турнира. Это главный итог дневной игровой серии. Россияне возглавили группу «С». Сегодня они победили сборную Словакии со счетом 4:1.

Один из игроков сборной Словакии высказал свое мнение, почему им не удалось победить команду России.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -4

Ян Плева, игрок команды Словакии:
Команда России хорошо катается по всей площадке.

Параллельно с матчем Россия – Словакия на малой арене состоялся матч между сборными Китая и Балкан. 8:6 – победа китайской команды.

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -7

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -9

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -11

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -13

Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского турнира среди любителей хоккея -15

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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