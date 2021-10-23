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«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей

23 октября 2021 11:39
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Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд в 15-й раз открылись в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-1

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-3

Турнир – один из самых значимых в любительском спорте. Высокий статус и уровень объясняется не только личным участием в нем главы государства. Участие принимают многие легендарные игроки, да и на трибунах немало зрителей.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-6

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-8

Нынешний соревновательный сезон открыли дружина Президента и команда Брестской области, которая пока ни разу не получала заветный кубок. Тем сильнее желание победить. Кстати, любопытно, что прошлый турнир завершился противостоянием этих же дружин. Сейчас идет третий период. Счет на табло – 6:2 – в пользу президентской дружины.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-11

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-13

На льду играет и Александр Лукашенко. К слову, первую шайбу в турнире забил нападающий команды Брестской области Александр Короткевич. Игрок под номером 15 открыл счет в 15-м турнире.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-16

Александр Короткевич, нападающий команды Брестской области:
Тяжело, конечно. Как обычно, команда Президента всегда играет свой хоккей, навязывает. Мы стараемся, будем продолжать. Думаю, интересный хоккей нас ждет. Выводы какие здесь: каждая игра как новая игра – стараться забивать, показывать красивый хоккей, много зрителей, очень приятно.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-19

Алексей Ефименко, нападающий команды Президента Беларуси:
Серьезная команда, нам надо добавлять. Я считаю, надо меньше комбинировать, доставлять шайбу на ворота, на пятак. Там уже пытаться забивать голы, потому что соперник непростой, обороняются неплохо, да и атакуют. Неплохая команда, прошлогодний финалист, поэтому надо быть готовыми.

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-22

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей-24

Отметим, за время соревнований ни одной из команд не удалось избежать поражений.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Александр Короткевич # Алексей Ефименко # Фотофакт

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