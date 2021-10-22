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Не останутся без наград. Белорусские кикбоксёры прошли в финалы чемпионата мира в Италии

22 октября 2021 20:48
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по кикбоксингу подтверждает статус одного из лидеров. На чемпионате мира, который проходит в Италии, мы не остались без наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Не останутся без наград. Белорусские кикбоксёры прошли в финалы чемпионата мира в Италии-1

Три наших спортсмена вышли в финал. А это значит, что парни гарантировали себе как минимум серебро. Ведь на кону – титул лучшего на планете. К трем условным наградам добавим три реальные. Диана Емельянова, Дмитрий Сикорский и Кирилл Воробей завоевали по бронзе.  

# Единоборства # Диана Емельянова # Дмитрий Сикорский # Кирилл Воробей # Фотофакт

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