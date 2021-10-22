Не останутся без наград. Белорусские кикбоксёры прошли в финалы чемпионата мира в Италии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по кикбоксингу подтверждает статус одного из лидеров. На чемпионате мира, который проходит в Италии, мы не остались без наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три наших спортсмена вышли в финал. А это значит, что парни гарантировали себе как минимум серебро. Ведь на кону – титул лучшего на планете. К трем условным наградам добавим три реальные. Диана Емельянова, Дмитрий Сикорский и Кирилл Воробей завоевали по бронзе.