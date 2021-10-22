«Хочется победить и стать абсолютной чемпионкой». В Минске продолжается международный турнир по теннису

Новости Беларуси. В Минске в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису продолжается международный юниорский турнир, в котором принимают участие спортсмены возрастной категории до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 октября стали известны триумфаторы в парных разрядах. Среди юношей за победу боролся и белорус Артем Корень в дуэте с россиянином Федором Куриленковым. К сожалению, они уступили соперникам из России и Казахстана. А вот у девушек финал проходил практически целиком под цветом нашего флага. «Викторию» праздновал дуэт в составе Полины Кухаренко и Юлии Перепихиной. Юлия сразится за победу и в одиночном разряде. Ранее она в зрелищном полуфинале одолела представительницу России.

Юлия Перепихина, финалистка турнира (Беларусь):

Конечно, я очень рада была сегодня выиграть. Это был непростой соперник. Хорошие впечатления, потому что есть шанс поиграть с россиянками очень сильными. И завтра, конечно, хочется победить и стать абсолютной чемпионкой этого турнира.

В состязаниях заявлены более 100 спортсменов из 7 стран, в числе которых Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Турция, Израиль и, конечно, Беларусь. Несмотря на юный возраст, ребята всю неделю показывали яркий и зрелищный теннис.