«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ. 23 октября белорусы попробуют сделать второй победный шаг и выйти в следующий раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ. 23 октября белорусы попробуют сделать второй победный шаг и выйти в следующий раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Шансы на это весьма высоки, ведь подопечные Игоря Папруги в первой дуэли проблем практически не испытали. Инициативу они прибрали к рукам со старта и не расставались с ней до финальной сирены. Она зафиксировала довольно внушительный отрыв – 37:29. Так что 23 октября мы можем даже проиграть, но не более, чем семь мячей. Впрочем, это крайний вариант. Перед родной публикой нужно побеждать.
Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Нужно также предельно сконцентрированно и с полной самоотдачей сыграть. К сожалению, нам не помогут в этой игре Белявский и Алехин. Есть еще ребята, у которых микротравмы. Завтра на утренней разминке можем определить состав. Будем надеяться на благополучный исход матча.
Поединок пройдет в спорткомплексе «Уручье» и начнется в 17:00. Ждем СКА в следующем раунде Еврокубка.