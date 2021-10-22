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«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ

22 октября 2021 21:27
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ. 23 октября белорусы попробуют сделать второй победный шаг и выйти в следующий раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ-1

Шансы на это весьма высоки, ведь подопечные Игоря Папруги в первой дуэли проблем практически не испытали. Инициативу они прибрали к рукам со старта и не расставались с ней до финальной сирены. Она зафиксировала довольно внушительный отрыв – 37:29. Так что 23 октября мы можем даже проиграть, но не более, чем семь мячей. Впрочем, это крайний вариант. Перед родной публикой нужно побеждать.

«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Нужно также предельно сконцентрированно и с полной самоотдачей сыграть. К сожалению, нам не помогут в этой игре Белявский и Алехин. Есть еще ребята, у которых микротравмы. Завтра на утренней разминке можем определить состав. Будем надеяться на благополучный исход матча.

«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ-7

Поединок пройдет в спорткомплексе «Уручье» и начнется в 17:00. Ждем СКА в следующем раунде Еврокубка.

# Гандбол # Игорь Папруга # Николай Алехин # Игорь Белявский # Фотофакт

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