«Будем надеяться на благополучный исход матча». Гандбольный СКА готовится к ответному матчу Кубка ЕГФ

Шансы на это весьма высоки, ведь подопечные Игоря Папруги в первой дуэли проблем практически не испытали. Инициативу они прибрали к рукам со старта и не расставались с ней до финальной сирены. Она зафиксировала довольно внушительный отрыв – 37:29. Так что 23 октября мы можем даже проиграть, но не более, чем семь мячей. Впрочем, это крайний вариант. Перед родной публикой нужно побеждать.