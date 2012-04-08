Команда Президента Республики Беларусь – победитель V Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. Команда Президента Республики Беларусь стала победителем V Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

8 апреля на ледовой арене хоккейного клуба «Юность» во втором матче финальной серии президентская дружина снова не оставила шансов на лидерство команде Гродненской области. На этот раз со счетом 6:3.

На шестой минуте первую шайбу в ворота соперников забросил нападающий команды главы государства Денис Курдеко. Не прошло и минуты как последовала вторая от Олега Антоненко. Ему принадлежит и третий результативный бросок с подачи Александра Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Антоненко, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Конечно, сложнее. С каждым годом растет уровень мастерства. И много ребят, которые заканчивают, приходят играть в эту лигу. Достаточно серьезный уровень.

Дмитрий Кравченко, защитник хоккейной команды Гродненской области:

Классные эмоции. Главное, чтобы все эмоции коллектива были направлены на победу.

Уровень растет. Конечно, сильные команды, с ними интереснее играть. Чему-то определенно учишься.

На протяжении пяти лет с октября по апрель соревнования собирают спортсменов-любителей и завершивших свою карьеру игроков с богатым хоккейным прошлым. На лед выходят как ветераны, так и молодые спортсмены. Переходящим победным кубком до этого трижды владела президентская хоккейная команда. Только единожды они уступили пальму первенства хоккеистам Гомельской области.

Игры проходили по всей стране на ледовых аренах. Захватывающие комбинации и мастерство игроков вызывают яркие эмоции у болельщиков.

Болельщики:

Мы постоянно ходим на хоккей, нам это нравится, интересно смотреть.

Хоккей – это особая игра. Смотришь, как они играют, какая это красота, мужская сила.

Первый раз. Очень приятно, когда президент играет.

Маленький мальчик тоже играет, в «Динамо». Смотрит на это все.

Я хочу стать вратарем.