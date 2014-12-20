Команда Президента обыграла дружину Брестской области в матче VIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

Новости Беларуси. На льду «Чижовка-арены» вновь по-спортивному жарко. 20 декабря состоялся очередной матч в рамках Восьмых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд. Клюшки скрестили представители Брестской области и команда президента. С первых секунд стало ясно, что хоккей будет быстрым и зрелищным. Лидерство в свои руки удалось взять команде Президента.

После серии передач счет был открыт уже на 3 минуте. С передачи Геннадия Савилова шайбу забросил защитник Алексей Титовец. Впрочем, к концу первого периода расклад сил не изменился. На перерыв команды ушли при счете 2:0. Своими впечатлениями игроки поделились еще во время ледовых баталий.

Евгений Летов, защитник команды президента Республики Беларусь:

Команда соперников очень хорошо двигается, играет. И вратари играют хорошо. Это все-таки, скажем так, главный старт года.

В итоге главная хоккейная интрига дня разрешилась в пользу команды президента. Причем с существенным перевесом. Ледовая дружина главы государства одержала победу со счетом 9:1. Кстати, на данный момент в общем зачете она лидирует, на втором месте — команда Минской области.

Всего за семь розыгрышей республиканских соревнований команда главы государства сумела пять раз стать победителем и по одному разу — серебряным и бронзовым призером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.