Дарья Домрачева выиграла «Гонку чемпионов» в Тюмени, Надежда Скардино – вторая

Новости России. 5 апреля в Тюмени прошла «Гонка чемпионов», в которой принимали участие и белорусские биатлонистки.

В масс-старте победу праздновала белоруска Дарья Домрачева, накануне выигравшая мегамасс-старт. Ее время – 15,59,2. Второй к финишу с отставанием в 5,5 с пришла Надежда Скардино.

Третью строчку в итоговом протоколе заяла итальянка Карин Оберхофер.

На основании результатов масс-старта девушки по очереди будут выбирать себе партнеров по эстафете. Гонка пройдет вечером и станет финальным эмоциональным подарком для любителей биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

За Дашу мы всегда болеем всей душой. Вчера доболелись – горло сорвали. Даша, Казахстан с тобой!

Она непобедимый человек. Другим биатлонистам с ней можно и не сражаться. Домрачева сильнее все.

Я думаю, что благодаря Домрачевой звучит страна. И не зря ваш президент дает ей звание Героя страны.