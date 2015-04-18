Команда Президента Беларуси стала победителем VIII республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортклуба

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента стала победителем VIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортклуба. 18 апреля она одержала победу над командой Минской области со счётом 8:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

С каждым годом турнир приобретает все большее профессиональное значение, потому что хоккеисты успевают заканчивать карьеру, сразу приходят в эту лигу и играют за все области. С каждым годом становится все тяжелее, сильнее уровень.