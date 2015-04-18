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Команда Президента Беларуси стала победителем VIII республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортклуба

18 апреля 2015 13:56
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента стала победителем VIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортклуба. 18 апреля она одержала победу над командой Минской области со счётом 8:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
С каждым годом турнир приобретает все большее профессиональное значение, потому что хоккеисты успевают заканчивать карьеру, сразу приходят в эту лигу и играют за все области. С каждым годом становится все тяжелее, сильнее уровень.  

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков

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