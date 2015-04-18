Церемония открытия ЧМ по футзалу состоялась в «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею-2014 в одночасье приучил белорусов к большим спортивным форумам. Скептики, которые предрекали малый интерес к чемпионату мира по футзалу, были посрамлены. Более десяти тысяч зрителей с праздничным настроением пришли поддержать сборную Беларуси в матче-открытии против бразильцев. Приходили как большими компаниями, так и семьями. И было не важно с атрибутикой красно-зеленых цветов или с флагом Бразилии, все вперемежку болели за красивый футбол.

Редкое спортивное событие вызвало большой ажиотаж, но положительный заряд «Минск-Арены» был нивелирован бразильцами, ведь именно гости открыли счет в матче. Но южноамериканские футболисты так долго пребывали в состоянии эйфории, что уже в следующей атаке белорусы сравняли счет. Трибуны взорвались бурей эмоций. Все последующие касания мяча бразильцами сопровождались громким гулом, а атаки наших парней проходили под аккомпанемент многоголосого подбадривания.

Белорусская команда поймала кураж, поверила в собственные силы, что и вылилось во второй мяч в ворота бразильского голкипера, сообщили в программе «СТВ-спорт».