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В Минске стартовал чемпионат мира по футзалу

17 апреля 2015 18:38
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Новости Беларуси. Планетарное первенство снова в Беларуси. 17 апреля вечером стартовал чемпионат мира по футзалу. В первом матче, который проходит в «Минск-Арене», команда хозяев турнира противостоит сборной Бразилии. И если бразильцы – одни из законодателей мод большого футбола, то белорусы  показывают достойные результаты в футзале.

Белорусская сборная – действующий чемпион Европы. Тренеры и игроки белорусской команды уверены, что в 2015 году нам по силам как минимум выйти в плей-офф и показать достойную игру.

Игорь Шило, старший тренер сборной Беларуси по футзалу:
Выигрыш чемпионата. И другого результата мы не видим. Команда готовилась, два сбора провела. 

Чемпионат мира по футзалу примут сразу пять городов: Минск, Брест, Пинск, Молодечно и Борисов. В городах, где будут проходить матчи турнира, организованы фан-зоны. Быстрее всего болельщики раскупают билеты на матчи с участием хозяев первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Мини-футбол # Игорь Шило # Фотофакт

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