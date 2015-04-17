В Минске стартовал чемпионат мира по футзалу

Новости Беларуси. Планетарное первенство снова в Беларуси. 17 апреля вечером стартовал чемпионат мира по футзалу. В первом матче, который проходит в «Минск-Арене», команда хозяев турнира противостоит сборной Бразилии. И если бразильцы – одни из законодателей мод большого футбола, то белорусы показывают достойные результаты в футзале.

Белорусская сборная – действующий чемпион Европы. Тренеры и игроки белорусской команды уверены, что в 2015 году нам по силам как минимум выйти в плей-офф и показать достойную игру.

Игорь Шило, старший тренер сборной Беларуси по футзалу:

Выигрыш чемпионата. И другого результата мы не видим. Команда готовилась, два сбора провела.

Чемпионат мира по футзалу примут сразу пять городов: Минск, Брест, Пинск, Молодечно и Борисов. В городах, где будут проходить матчи турнира, организованы фан-зоны. Быстрее всего болельщики раскупают билеты на матчи с участием хозяев первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.