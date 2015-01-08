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В Минске изучали условия и возможности проведения зимнего чемпионата Европы в помещениях в 2019 году

08 января 2015 18:52
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Новости Беларуси. Минск готов принимать соревнования международного уровня. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на встрече с главой Европейской легкоатлетической ассоциации Хансйоргом Вирцем. Гость высоко оценил спортивную инфраструктуру белорусской столицы — «Минск-арену» и новый легкоатлетический манеж. Ведь основная цель его официального визита в Беларусь — изучить условия и возможности проведения зимнего чемпионата Европы в помещениях в 2019 году.

К слову, Европейская легкоатлетическая ассоциация объединяет полсотни национальных. Штаб-квартира этой спортивной организации расположена в Швейцарии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Легкая атлетика # Андрей Шорец

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