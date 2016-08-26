Готовились на износ, чтобы гордилась страна: паралимпийцы Людмила Волчёк, Александр Козлов и Арина Качан о подготовке к Рио

Новости Беларуси. Пятнадцатые Паралимпийские игры стартуют в Рио 7-го сентября. Беларусь будет представлена в плавании, легкой атлетике, фехтовании, дзюдо и адаптивной гребле.

Именно в последнем из упомянутых видов выступит самая титулованная атлетка нашего инваспорта – Людмила Волчёк. О том, в какой форме находится сейчас трёхкратная паралимпийская чемпионка, а также о положении дел в дзюдо расскажет корреспондент программы СТВ-Спорт.

Шесть килограммов в каждой руке и махи лежа, будто играючи,

по канату она взбирается за считанные секунды: Людмила Волчёк готовится к своей шестой Паралимпиаде. Всего в копилке спортсменки 10 наград с величайших форумов. Людмила умело управляется как с лыжными палками, так и с веслами. Лондонская бронза далась ей тяжелее всего, ведь девушка тренировалась только год после рождения своей дочурки Настеньки. Если хоть раз вкусил победу главных игр четырехлетия, то тебя тянет снова и снова.

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Каждые Паралимпийский игры – это свой порядок трудностей, которые надо преодолевать психологически и физически, уметь абстрагироваться от этого всего, не думать о плохом, а настраиваться. Это для меня сейчас очень важно.

Болевой со стойки – коронка Александра Козлова. Правда, в Лондоне он смог показать только 9-й результат. Последующие четыре года спортсмен, полностью лишенный зрения, готовился на износ, чтобы в Рио им гордилась страна.

Александр Козлов, участник чемпионата мира по дзюдо в инваспорте:

В этом направлении и работали в последние полгода. Целенаправленно на Рио. Потому что мы знаем всех своих соперников, под каждого у нас выстроена своя стратегия борьбы.

Эта белорусская красавица хоть и плохо видит, но с легкостью и коня остановит, и в избу войдет, если надо. Именно с Ариной Качан связаны медальные надежы в дзюдо, ведь она возглавляет мировой рейтинг.

Арина Качан, призер чемпионата мира по дзюдо в инваспорте:

Волнительно очень, потому что уже один раз испытала. И лежит ответственность. На тех Паралимпийских играх не добилась делаемого результата, поэтому очень хочется на этих завоевать.

Паралимпийцы, как и олимпийцы, завоевывают право участия в главном форуме. По итогам шести стартов дзюдоисты должны попасть в 12-ть сильнейших – ребята, в 8-ку – девочки.

Александр Котловский, старший тренер сборной Беларуси по дзюдо в инваспорте:

Задача, конечно, – завоевать медаль. Хотелось бы, конечно, золото. Но я считаю, что любая медаль будет очень достойным и замечательным результатом.

Этим спортсменам не надо говорить, что важно на Паралимпиаде. В них достаточно просто верить.