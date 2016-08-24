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«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев

24 августа 2016 19:26
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Новости России. Надежды на 21 день, за который можно будет переиграть решение Международного паралимпийского комитета (IPC), не оправдались. Российская сборная отстранена от соревнований в полном составе, и апелляции это решение уже не подлежит.

8 августа IPC принял решение об отстранении паралимпийской сборной России от участия в Играх-2016 в Рио.

Основанием для такого решения послужил допинговый скандал в Сочи и пресловутый доклад Макларена. Глава IPC Филипп Крейвен выступил с сообщением, из которого следовало, что как минимум 35 спортсменов были уличены в махинациях: их пробы исчезли в период с 2012 по 2015 годы.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-1


Ну, или не только скандал.

Поэтому сборная, спортсмены которой «не могут выступать индивидуально, только единой командой» дисквалифицирована в полном составе. А это, на минуточку, 267 человек, заявленных в 18 видах программы.

На то, чтобы оспорить это решение, Паралимпийскому комитету России давался 21 день. «Я думаю, что у российских спортсменов будет время, чтобы вернуться и выступить в Рио. Правда, тут все зависит от того, когда будет подана апелляция и как быстро она будет рассмотрена», – оптимистично добавил Крейвен.

Но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оказался глух к российским доводам и во вторник, 23 августа, апелляцию отклонил за недостатком доказательств.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-4

Такой поворот событий закономерно вызвал сильнейший общественный резонанс. В поддержку паралимпийцев России выступили не только их соотечественники, но и многие представители ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Эстонии, Азербайджана, Кыргызстана, Армении.

Даже в англоязычных странах нашлись люди, которые считают такое решение как минимум несправедливым: обозреватель британской «The Independent» Мэри Дежевски назвала его «возмутительным, нелогичным, несправедливым и ужасно недальновидным».

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-7

Не осталась в стороне и Беларусь. Глава отечественного Паралимпийского комитета Олег Шепель выступил с критикой решения IPC. Правда, нашумевшее сообщение о том, что белорусская сборная понесёт два флага, оказалось несколько… раздутым.

Олег Шепель, глава Паралимпиского комитета Беларуси:
Что касается российского флага, что мои предыдущие слова не так поняли или интерпретировали. Не надо путать спорт с политикой. Официальная делегация, которая выйдет на стадион «Маракана», будет нести государственный флаг Беларуси. И никакой другой.
Что касается официальных лиц, в том числе меня, то подтверждаю, что я действительно в ложе для гостей буду держать не только флаг Беларуси, но и России.

На утку повелись не только пользователи рунета, но и IPC, который успел заявить, что такой ход белорусской сборной будет расценен как политический протест и реакция на него будет соответствующей.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-10

Бессилие решить что-то официальным путём вылилось в усиление протеста в интернете. Пользователи справедливо отмечают, что Паралимпиада – событие всё-таки спортивное, а не политическое. Жестоко наказывать одних за чужие ошибки. Жестоко лишать людей цели, к которой они шли долгие годы. Но лишать шанса тех спортсменов, которые на следующие Игры могут просто не попасть ­– жестоко вдвойне.

Twitter ответил хэштегами #ПозорWADA и #вопреки.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-13

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-15

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-17

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-19

Facebook и Вконтакте поддержали его теми же хэштегами.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-22

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-24

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-26

Источник фото: Facebook.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-29

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-31

Кто-то увидел в этой ситуации отражение страшной действительности людей с ограниченными способностями.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-34

А кто-то – шанс сделать хоть что-то хорошее.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-37

Те, кто не теряет надежды на справедливость, могут посетить известный сайт и поддержать петицию, адресованную Международному паралимпийскому комитету и сэру Филиппу Крейвену лично.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-40

Кстати, за время написания данного материала это сделали 1931 человек.

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-43

«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев-45

Автор: Анна Лисица

Рисунок. Ёлкин

# Фотофакт # Олег Шепель # Паралимпийские игры

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