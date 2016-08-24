«Формально Олимпиада вне политики, а реально – политическое оружие»: отстранение российских паралимпийцев

Новости России. Надежды на 21 день, за который можно будет переиграть решение Международного паралимпийского комитета (IPC), не оправдались. Российская сборная отстранена от соревнований в полном составе, и апелляции это решение уже не подлежит. 8 августа IPC принял решение об отстранении паралимпийской сборной России от участия в Играх-2016 в Рио. Основанием для такого решения послужил допинговый скандал в Сочи и пресловутый доклад Макларена. Глава IPC Филипп Крейвен выступил с сообщением, из которого следовало, что как минимум 35 спортсменов были уличены в махинациях: их пробы исчезли в период с 2012 по 2015 годы.



Ну, или не только скандал.

Поэтому сборная, спортсмены которой «не могут выступать индивидуально, только единой командой» дисквалифицирована в полном составе. А это, на минуточку, 267 человек, заявленных в 18 видах программы. На то, чтобы оспорить это решение, Паралимпийскому комитету России давался 21 день. «Я думаю, что у российских спортсменов будет время, чтобы вернуться и выступить в Рио. Правда, тут все зависит от того, когда будет подана апелляция и как быстро она будет рассмотрена», – оптимистично добавил Крейвен. Но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оказался глух к российским доводам и во вторник, 23 августа, апелляцию отклонил за недостатком доказательств.

Такой поворот событий закономерно вызвал сильнейший общественный резонанс. В поддержку паралимпийцев России выступили не только их соотечественники, но и многие представители ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Эстонии, Азербайджана, Кыргызстана, Армении. Даже в англоязычных странах нашлись люди, которые считают такое решение как минимум несправедливым: обозреватель британской «The Independent» Мэри Дежевски назвала его «возмутительным, нелогичным, несправедливым и ужасно недальновидным».

Не осталась в стороне и Беларусь. Глава отечественного Паралимпийского комитета Олег Шепель выступил с критикой решения IPC. Правда, нашумевшее сообщение о том, что белорусская сборная понесёт два флага, оказалось несколько… раздутым. Олег Шепель, глава Паралимпиского комитета Беларуси:

Что касается российского флага, что мои предыдущие слова не так поняли или интерпретировали. Не надо путать спорт с политикой. Официальная делегация, которая выйдет на стадион «Маракана», будет нести государственный флаг Беларуси. И никакой другой.

Что касается официальных лиц, в том числе меня, то подтверждаю, что я действительно в ложе для гостей буду держать не только флаг Беларуси, но и России. На утку повелись не только пользователи рунета, но и IPC, который успел заявить, что такой ход белорусской сборной будет расценен как политический протест и реакция на него будет соответствующей.

Бессилие решить что-то официальным путём вылилось в усиление протеста в интернете. Пользователи справедливо отмечают, что Паралимпиада – событие всё-таки спортивное, а не политическое. Жестоко наказывать одних за чужие ошибки. Жестоко лишать людей цели, к которой они шли долгие годы. Но лишать шанса тех спортсменов, которые на следующие Игры могут просто не попасть ­– жестоко вдвойне. Twitter ответил хэштегами #ПозорWADA и #вопреки.

Facebook и Вконтакте поддержали его теми же хэштегами.

Источник фото: Facebook.

Кто-то увидел в этой ситуации отражение страшной действительности людей с ограниченными способностями.

А кто-то – шанс сделать хоть что-то хорошее.

Те, кто не теряет надежды на справедливость, могут посетить известный сайт и поддержать петицию, адресованную Международному паралимпийскому комитету и сэру Филиппу Крейвену лично.

Кстати, за время написания данного материала это сделали 1931 человек.