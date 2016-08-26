БАТЭ проиграл «Астане» и попрощался с Лигой Европы

Новости Беларуси. Этой осенью Беларусь останется без футбольных еврокубков. Последний представитель нашей страны на международной клубной арене – БАТЭ – не сумел переиграть казахстанскую «Астану» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

В ответном матче всё поначалу складывалось для белорусского чемпиона неплохо – в первом тайме команду вывел вперёд Гордейчук. Но после перерыва гости отличились дважды и сняли последние вопросы относительно своего выхода в групповой этап. Под самый занавес встречи Игорь Стасевич реализовал пенальти, но кардинально на суммарном результате это не сказалось, сообщили в программе СТВ-Спорт.